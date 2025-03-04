節目提「分裂」中國 黎智英：意為「非國際社會成員」

控方昨續就《港區國安法》生效後黎智英被指勾結的言行，包括跟助手Mark Simon的通訊、訪談節目Live Chat with Jimmy Lai（下稱Live Chat）的言論，以及《蘋果》專欄文章等盤問。

同意美撤港地位 稱美早推沒倡延

據控方資料，2020年7月15日，Mark Simon向黎智英發信息稱，時任美國國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel關注黎是否不欲美國和香港斷絕關係；當時黎覆Simon，美國撤銷本港特殊地位做法正確，可迫使中國「更易滿足美國要求」。

黎智英庭上確認，當時同意美國撤銷本港特殊地位，同時強調上述信息發出時美國已取消本港特殊地位，否認提倡美國延續該措施。之後控方接連指出，黎希望美國對中國內地及香港實施敵對行動，形容黎「犧牲中國利益」、「並非為香港利益而戰」、「一直為美國利益而戰」；黎一概否認，自言為香港的利益和自由而戰。

同年11月29日，美國記者紀思道（Nicholas Kristof）在Live Chat提到，有人把美國替香港及黎智英發聲視為西方分裂（dismember）中國的嘗試，對此等錯誤論述感擔憂。當時黎回應，有關論述非完全錯誤，又說若把自由世界「非常危險」的理念傳入中國，「那就必定能分裂（dismember）」。

在法官李運騰詢問下，黎智英解釋，當時希望於節目指出中國跟西方價值觀有別，故並非國際社會成員。之後李官提醒，「dismember」即促使國家分裂的意思；黎最終澄清，當時以為「dismember」一詞跟中國作為國際社會成員有關，否認主張西方分裂中國。

認盼中美貿易談判扣連港疆

此外，同一集Live Chat中黎智英稱，「最好的話」時任美國拜登政府跟中國展開貿易談判時，將香港的法治和自由及新疆人權議題聯繫其中。黎同意，當時希望拜登政府跟中國貿易談判時將香港和新疆人權議題扣連，「作為一項條件，作為一個包裝」。

控方就黎智英涉及勾結的言行盤問後，向黎指出控方案情（見另稿），然後表示完成盤問。法官應辯方申請，將本案押後至明日續審。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）