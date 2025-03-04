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啟德體育園足球場句半鐘1800元 貴康署5倍 明起可訂

【明報專訊】啟德體育園可供租用的場地，明日起可供公眾預訂，收費最貴為可用作足球或欖球活動的啟德青年運動場草地球場，每1.5小時1800元，較康文署標準草地足球場或欖球場收費貴逾5倍，與同屬私營的南華會足球場租則相同；最便宜設施為青年運動場跑步徑，晚上時段收費18元，日間則設有免費時段。市民透過園區網頁及應用程式可查看11日內的設施租用情况，成為會員後翌日起可預訂10日內的設施。

網可查看11日內租場

佔地約28公頃的啟德體育園設三大體育建設，包括主場館、體藝館及青年運動場，其中青年運動場設9條跑道及一個標準草地球場，館內活動室亦提供乒乓球設施。體藝館習藝坊則提供籃球、羽毛球、排球等體育設施。至於園內的天台足球場、沙灘球場、網球場、有蓋硬地球場等戶外設施將陸續啟用。

據園方網頁，青年運動場的草地球場每1.5小時或段節收費1800元，而現時康文署標準天然草地足球或欖球場（戶外有泛光燈照明），平日傍晚6時或之後、周六周日及公眾假期任何時段收費288元，人造草場為278元，比青年運動場便宜逾1500元。而同屬私營的南華會仿真草球場，平日早上8時至下午3時場租1800元，與青年運動場相同。

跑步徑晝免費 夜收18

青年運動場內跑步徑亦可供租用，其中下午5時至晚上10時半每位收費18元；早上7至10時、中午12至下午3時則毋須收費。

至於體藝館，習藝坊的羽毛球設施每小時或每段節收費75元，籃球及排球設施收費則為500元，亦較康文署同類設施收費貴。但若比對南華會體育中心的羽毛球場及籃球場，平日傍晚6時晚上至10時、周六周日及公眾假期全日每小時收費為95元及650元，習藝坊則便宜20元及150元。

園方設施租用條款列明，租用者須在使用設施前15分鐘親身透過應用程式個人定位功能、動態二維碼或抵達園區客戶服務中心，完成簽到程序；另列明嚴禁任何形式非法轉讓或轉售已訂設施的使用權，如懷疑違規，即時中止設施使用，租用者所有預訂設施將自動取消，已繳付費用概不退回。

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