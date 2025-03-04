啟德體育園現免檢入場漏洞 後門黨收千元 重案跟進

啟德體育園稱，十分關注事件，會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進，亦正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情况，會交警方或廉署跟進。園方強調，所有觀眾須持有效門票，並按入場要求包括驗票及安檢後經適當通道進出場館，場內亦須遵守場地守則及指引，絕不容未持有效門票的人進入主場館參與活動。

稱已打招呼 攜「禁品」照過關

《文匯報》昨報道，有操普通話男子於開幕禮當日在主場館外向其兩記者提出每人收1000至1500元，帶二人「走後門」入場；該男子稱已跟個別驗票人員「打好招呼」，入場時毋須安檢，又說場外安檢制度「形同虛設」，最終兩名記者無接受安檢下攜帶被禁的長傘和專業相機進場。涉事男子聲稱認識場內工作人員，叫記者毋須擔心被趕，更揚言曾在亞博館及紅館帶客「走後門」。

何敬康指難杜絕 盼增保安

立法會議員何敬康向本報透露，他當日與議員何俊賢一度被兩名操普通話女子霸佔貴賓區座位，要求她們出示貴賓證始發現她們無持證，最終需請保安帶走兩人。何說，當日場館各出入口均有工作人員及保安駐守，但觀眾人數多，料有漏網之魚走入貴賓區。對於有人疑帶無票者走後門，何稱類似情况常見於戲院及紅館、甚至外國場館，難完全杜絕，冀園方日後加強保安，避免再有同類事件。

楊永杰憂安全威脅 促實名制

立法會議員楊永杰稱事件不可接受，認為並非純粹「黃牛」而是安全問題，「原來觀眾毋須安檢都可進場」。他說，若走後門者心謀不軌，會對活動構成很大安全威脅，建議園方日後採實名制，杜絕黃牛及同類事件。身兼執業律師的立法會議員江玉歡亦關注事件，初步料涉事男子或觸犯《盜竊罪條例》，若屬工作人員或持份者，可能犯《防止賄賂條例》。江稱，園方及當局舉行無數次演練及測試賽，有既定機制，大眾應給予園方時間處理事件。