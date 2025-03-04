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陳茂波：人工島做長遠後備 無再留研究撥款

【明報專訊】財政司長陳茂波在新一份《財政預算案》隻字未提交椅洲人工島，他昨日出席新城電台節目稱先「全力做好北都」，人工島將作長遠後備用途，已撥款及進行中的研究「唔好嘥，由佢做埋先」，無預留撥款就人工島做進一步研究。

先「做好北都」 已撥款研究將繼續

陳茂波稱，未來幾年住宅土地供應相對充足，加上政府重點吸引創科產業，北部都會區是發展重點，人工島將稍後。被問及人工島會否直接「結案」，他稱需視乎長遠人口規模、產業發展路向，發展局規劃「去到2035年」，當局需為未來籌謀，但不急於發展人工島，假設北都飽和，「下一步去邊呢，呢啲都要諗」。

預算案宣布未來5年將每年發債1500億至1950億元，陳茂波稱當中五成六為再融資以投資北都基建，借貸比例5年後佔GDP的16.5%，屬安全水平。對於能否保證北都效益、會否擔心日後還債更吃力，他稱對北都「好有信心」。他又稱「招商引資競爭好犀利」，希望把握時機，吸引內地及外國企業落戶香港，「食兩邊嘅水」。他未提出數據證明北都經濟效益。

預算案提出研究向陸路離境私家車收取邊境建設費，引起社會熱議。陳茂波稱，若對所有陸路離境者收費將「打搞太多市民」，而駕車北上車主多數經濟能力較好，希望他們「酌量貢獻少少」，強調只向少數人徵費，亦不擔心影響兩地融合。

邊境建設費 陳美寶：研上班上學豁免

運輸及物流局長陳美寶昨於商台節目回應邊境建設費時稱，財政司長推出預算案前已深思熟慮。對於會否考慮豁免每日往返兩地上班上學的市民，她說政府會一併研究，之後再諮詢立法會。

財算案又提出檢視各政府隧道及主幹道收費，並提高停車咪表收費、交通違例定額罰款等。對於社會關注街邊泊車位不足，陳美寶稱全港目前有近2萬個泊車位，近年一直增加，政府會考慮以創新方法增加商用車泊位，例如靈活運用公共屋邨商場泊位、與學校商討晚間開放操場供校巴和保母車停泊等。

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