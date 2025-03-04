大NGO三年削資7% 中小型3% 機構盼滅赤後撥款復常 議員批一刀切

孫玉菡：精簡流程助紓壓

擬准延儲備期限

孫玉菡昨與179間社福機構代表會面，交代121間整筆撥款少於5000萬元的機構，由2026/27年度開始要減1%撥款、2027/28年度減2%，累計減3%；58間整筆撥款5000萬或以上的大型機構則累積削減7%撥款（見表1）。他說與會者普遍表示理解，當局亦會拆牆鬆綁及精簡流程，希望在不影響監管下協助機構減輕行政負擔，並協助用好儲備。

孫說，現時各機構共有逾40億元儲備，當局計劃容許整筆撥款5000萬元或以上，以及5000萬元以下機構保留多出整筆撥款儲備上限款額的期限，分別延長至6年及5年。當局將發新指引，機構獲其他政府部門基金撥款將毋須再作成本攤分。社署亦會檢視及優化《津貼及服務協議》，在不影響服務使用者前提下簡化相關匯報，減輕機構行政負擔（見表2）。

社聯料需減人 社協：再削真不行

社聯行政總裁蔡海偉（圖）表示，今次削減非短期，而是長期及永久，料一定影響服務，與會機構均感困難，但相信各機構會盡量選擇不影響服務使用者的方法。他說業界期望政府可承諾待財政有改善，可將撥款回復至正常水平。他說撥款減少下有減人手壓力，業界每年離職率達20%，聘請成本上升，料機構可能需凍結或削減職位，最終甚或影響服務質素。他說小型機構面臨多重壓力，包括商業機構捐助減少，料要「咬緊牙關」。

身兼社聯主席和香港聖公會福利協會副主席的管浩鳴稱，對政府削減撥款「加辣」感失望，重申業界並非不願共渡時艱，但認為要有時限。他估計部分機構會以儲備應對，但儲備有其作用，用完會衍生問題，部分機構也會因而要考慮削減人手。管浩鳴批評政府未完全做好節流及整合工作，僅一刀切要求各部門削經常開支，未來會與當局商討調整方案。

社福界議員狄志遠稱小型機構撥款削減幅度雖較細，但仍「入骨入肉」，必然影響服務；大型機構即使有儲備，估計只夠支撐數年，批評方案只是將問題延後。他說對方案極度失望，斥財政司長以一刀切方法節流是懶惰，未有合理運用及分配資源。他期望方案仍有調整空間，即使要減撥款，當局也要為機構提供更多支援，例如設基金助機構開拓新收費服務，長遠增加收入。

狄志遠倡設基金 助機構拓收費服務

小型機構不獲豁免減津助，社區組織協會副主任施麗珊稱，方案提出的撥款削減幅度已貼近底線，機構已是勉強維持運作，「再削減真的不行」，冀隨着政府財政好轉，撥款可盡快回復正常。

明報記者

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