支聯會拒交資料案 終院周四頒判辭

兩案均無海外法官參與

譚得志在街站發表「光時」等口號，2022年被判發表煽動文字等11罪罪成，判囚40個月。譚就定罪及刑期上訴遭駁回，終極上訴早前在終院審理。譚得志一方力陳煽動罪應在高院由陪審團審理，控方須證明被告有煽惑暴力意圖，並援引印度聖雄甘地承認煽動罪後陳情，稱只要不提倡暴力，就有自由表達不滿；律政司一方則重申毋須證明被告有意煽暴。

至於支聯會拒交資料案，時任副主席鄒幸彤等3人被裁定《港區國安法》實施細則下「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，判囚4個半月。3人終極上訴，早前在終院開庭。鄒幸彤親自陳辭稱，警方隨便指控支聯會為外國代理人，而法庭須遵從警方判斷，顯示香港是「警察社會」。法官當時稱法庭不在乎何謂警察社會，只關注法律議題。

司法機構網頁顯示，兩宗上訴案本月6日一併開庭宣讀判辭。案件由首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、常任法官林文瀚及非常任法官陳兆愷審理。

【案件編號：FACC 10、11、12/24】