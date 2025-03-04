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港聞二

社聯新總裁陳文宜4月履新 兼多項公職 包括社工局副主席

【明報專訊】已在香港社會服務聯會服務33年的行政總裁蔡海偉去年12月預告離任，社聯執行委員會同月組成遴選委員會，今年1月初展開公開招聘程序，經過兩輪遴選，昨日宣布聘請現職社聯業務總監陳文宜為下任社聯行政總裁，今年4月1日履新，蔡海偉將轉任顧問。

身兼遴選委員會主席的社聯主席管浩鳴表示，陳文宜在社福界工作逾30年，並於社聯服務18年，十分熟悉本港社福服務發展，具有豐富經驗，且力求創新，開創許多具前瞻性的計劃，尤其推動樂齡科技發展，以應對人口高齡化挑戰，遴選委員會認為她是最合適人選。

陳：將持守社聯信念

陳文宜稱，今後定必持守社聯信念，建構具影響力、彼此合作、靈活創新的社會服務界，為香港社會創造福祉。她現時擔任多項公職，包括安老事務委員會委員、關愛基金專責小組委員，而社工註冊局去年經政府修例改組後，她同年獲委任為社工註冊局副主席。

陳文宜自畢業後投身安老服務，2006年加入社聯出任總主任（長者服務），2017年擔任長者創新及科技部門總經理，2020年晉升為業務總監，現負責長者服務及復康服務，曾推動多項創新服務發展，包括樂齡科技平台、賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務。

蔡海偉轉任顧問

社聯感謝推動社福貢獻

蔡海偉於2013年底接任行政總裁，去年底表明因個人原因及想過退休生活，計劃離任。他今年4月1日離任後，將以顧問身分繼續支持社聯工作。社聯執委會感謝他33年來盡心服務社聯，對推動本港社福發展貢獻良多。

相關字詞﹕社聯行政總裁 陳文宜 蔡海偉 社聯

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