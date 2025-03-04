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港聞二

國安例首宗覆核敗訴 二代美隊判付半訟費

【明報專訊】被稱為「第二代美國隊長」的馬俊文去年3月於獲釋前兩天《維護國家安全條例》生效而未獲減刑，司法覆核懲教署長有關決定。其後法庭駁回馬俊文覆核，未下訟費命令。律政司要求法庭更改訟費命令，法官李運騰昨日頒布判辭，稱馬俊文一方就一項理據獲批覆核許可，惟有關該理據的爭議佔用法庭相當長時間，並最終被駁回，故下令馬俊文須就該宗司法覆核案支付律政司一半訟費，另須就是次申請更改訟費支付律政司全數訟費。

該宗司法覆核的申請人為馬俊文，答辯人為懲教署長。法庭早前裁決指出，馬俊文得悉委員會認為他不利於國安後，獲得足夠且合理的時間準備申述，懲教署長經過仔細觀察其申述才得出相關決定，沒有出現程序不公，故駁回馬的覆核。

法官李運騰昨於判辭表示，去年12月法庭批准馬一方就懲教署有否程序不公而提出覆核許可，最終駁回覆核，但不作訟費命令，馬的訟費則根據法援署的《法律援助規例》進行評定。同月，律政司要求法庭更改訟費命令，要求就司法覆核案及更改訟費的申請，以取得訟費。

判辭：基於公平因素

勝訴方有權獲訟費

判辭續稱，法庭考慮相關法律原則，即未能獲批覆核許可的申請人通常不會被命令向答辯人支付訟費，使申請人能夠在毋須擔心的情况下尋求救濟，惟另一方面是基於公平因素下，訴訟中勝訴方有權獲得訟費。李官指出，法庭於去年10月22日至23日就司法覆核展開聆訊，馬一方提出的其中5項理據不獲批覆核許可，僅就程序不公的理據獲批覆核許可。

另就更改訟費命令申請付訟費

李官續稱，雖然該宗司法覆核存在公共利益，即該案是首宗牽涉《維護國家安全條例草案》的司法覆核申請，同時判辭有助公眾正確理解懲教署處理類似個案時的程序。馬僅就一個理據提出覆核，其間法庭使用相當長的時間處理該項理據。綜觀所有因素後，法庭下令馬就申請覆核、開庭聽取陳辭程序向律政司支付一半訟費，至於是次更改命令之訟費則須由馬全數支付。

【案件編號：HCAL 979/24】

相關字詞﹕監獄規則 懲教署 司法覆核 維護國家安全條例 馬俊文 第二代美國隊長

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