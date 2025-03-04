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港聞二

投訴政府部門貪污年增6% 陳智思稱與檢控無直接關係 難藉以評廉潔好壞

【明報專訊】廉政公署去年撇除選舉投訴，共接獲2058宗貪污投訴，按年增3%。各政府部門共涉480宗投訴，按年增6%，其中警務處佔108宗，個案最多；另有16名公務員涉嫌貪污或其他違法行為遭檢控。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，本港整體貪污情况「繼續有效受控」，重申投訴個案增多與檢控並沒直接關係，不應用以評定社會廉潔情况轉好或轉壞。

整體2058宗投訴 檢控207人

負責監察廉署工作的4個獨立諮詢委員會昨日交代去年工作概况。廉署去年接獲2058宗貪污投訴，約80%為可追查投訴，約71%為具名投訴（見表）；另亦檢控207人，包括16名公務員。同期有119人遭定罪，定罪人數比率為76%。

警務處懲教署最多投訴 無人被控

去年涉及政府部門的投訴有480宗，按年增6%。其中警務處錄得宗數最多，佔總數22.5%；懲教署排第二，錄得44宗個案，按年增逾1.4倍，但無人遭檢控。

遭投訴前3公共機構 醫局港鐵馬會

1438宗投訴私營機構 年跌0.1%

涉及公共機構的投訴為140宗，按年增26%。投訴最多的3個機構依次為醫管局、香港鐵路有限公司及香港賽馬會，其中後兩者的投訴分別按年升2.75倍及兩倍。陳智思說港鐵及馬會的投訴以行政人事管理為主，「非對港鐵或馬會自身服務的投訴」。

其餘1438宗投訴來自私營機構，按年微跌0.1%；投訴最多的3個界別依次為樓宇管理業、建造業及金融保險業。陳智思表示，廉署去年接獲多宗涉建造業界收賄以協助工人受聘的投訴，亦起訴兩名三跑系統項目分判商的「工頭」，控告他們向58名外勞索賄逾600萬元以維持受僱。陳稱，委員會將檢視整套政策的執行，避免同類事件再發生。

防貪方面，防止貪污諮詢委員會主席黃天祐表示，廉署去年完成69份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供1783次防貪意見，包括與公務員事務局合作推出更新的《公務員操守行為指引樣本》，並推出《體育總會誠信防貪指南》協助體育總會提升管治並加強內部管控等。

此外，廉署去年11月開設「一九七四」咖啡廳，至今已接待逾5萬名訪客，署方稱體現廉署社區教育工作的創新嘗試，標誌反貪教育與社會進一步融合。

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