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咸美頓公園伏屍案3被告 謀殺誤殺罪脫 襲擊罪成

【明報專訊】中年漢5年前被發現伏屍油麻地咸美頓街公園，3名男子涉因追債而禁錮及襲擊事主，其中一人被捕後向警方稱，起因是代友人向事主追討2萬元。3人被控謀殺等罪，他們不認罪受審，陪審團昨於高院退庭商議逾兩小時後，一致裁定3人謀殺罪及第二項交替控罪誤殺罪不成立，第三項交替控罪襲擊致造成身體傷害則一致裁定罪成。法官指出，3名被告沒向事主致命攻擊，惟考慮事主傷勢和案情涉及圍毆事主，判處3人入獄15個月。

3名被告高勝源（現年28歲，下同）、張紹強（30歲）及譚卓才（36歲）被控2020年8月8日謀殺男子陳志輝（終年44歲）。3人聞判後表現激動，掩面拭淚，在陪審團離席時向他們點頭。

陪審一致裁定 判囚15月已還押4年半

控方於3人就襲擊致造成身體傷害罪成後指出，3人均有定罪紀錄，高及張曾干犯爆竊，譚曾犯刑事損壞罪。辯方求情稱，從陪審團裁決可見，陪審團接納被告沒意圖令事主死亡，被告沒使用武器襲擊事主，3人自2020年8月起因本案還押，至今約4年半，考慮襲擊致造成身體傷害罪最高監禁3年，3人還押日子超過最高刑期。

事主跳窗逃翌日亡 官指3人攻擊不致命

法官陳嘉信判刑指出，3名被告沒向事主致命攻擊，惟考慮3人攝錄襲擊事主的片段、事主傷勢、案情涉及圍毆事主，以及3人無任何值得減刑因素，最終判處3人監禁15個月。辯方提出法庭可宣判3人當場獲釋，陳官稱最早獲釋日期應由懲教署決定。

據控方案情，案發時高勝源稱事主欠他錢，他將事主帶到砵蘭街198號1樓某室質問對方，其間逼事主跪地，張及譚毆打事主，包括將事主當成足球互踢，高則在旁攝錄二人施襲行為。後來事主負傷從另一單位爬窗跳落3米下平台，再從平台跳往地面。事主逃脫後在附近的山東街、登打士街一帶建築物游走，時而彎腰及挨着牆壁走，狀似忍受痛楚。翌日早上11時許，他被發現倒斃在油麻地咸美頓街公園。

事後3人被捕，高在警誡下稱，事主在一次交易中欺騙他的友人，故他代友人追討2萬元。張及譚則分別在警誡下表示，張協助高向事主討債，譚被另外兩人阻止離開，故他打了事主一兩次便坐在一旁。法醫分析事主肋骨骨折，死因是脾臟破裂。

【案件編號：HCCC 94/23】

相關字詞﹕高等法院 襲擊致造成身體傷害 誤殺罪 謀殺罪 咸美頓

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