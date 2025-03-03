謝展寰提「區域供冷」公營缺點 「是時候打破以往做法」

謝展寰昨在網誌表示，現時除了使用中的啓德區域供冷系統，東涌和古洞北新發展區的系統正在建設，洪水橋／厦村、新田科技城的系統工程則仍是在初始或規劃階段，按現時規劃，後兩者的系統將是全港最大規模，政府工程費用達數百億元。

謝說，區域供冷系統有成本效益優勢，但外國很多城市並非政府直接建設營運，因涉及大量公帑，加上缺乏市場競爭，一般經濟效率較低，因此去年第四季他已要求檢視該兩個新發展區的區域供冷系統規模、優次和推進模式，把政府工程減至「絕對必要的範圍」，務求更具成本效益地配合當區發展。

他又稱，區域供冷系統是集中式的冷卻系統，通過中央冷卻站製冷，將冷卻水或冷氣輸送到整個地區的多個建築物，提供冷卻服務。翻查資料，啟德區域供冷系統建造成本約49.5億元；東涌新市鎮擴展和古洞北新發展區的系統，按付款當日價格計，估計建設費用分別為39.2億元和57.9億元。