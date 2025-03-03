楊何蓓茵：部分空缺「不可不補」 縮編制非裁員

政府現有19萬個公務員職位，截至去年底尚有約一成空缺，而預算案提出削1萬人手編制。楊何蓓茵昨在商台《政好星期天》表示，部分空缺如消防員或教師「一定要填補」，當局將檢視所有職位，倘重組工作後發現並不需要，才會刪減。她強調政府不考慮裁員或推出自願離職計劃。

保留打字員 指工作不能外判

近日公務員編制保留「打字員」職系惹議。楊何蓓茵表示，當局20多年前已停止招聘打字員，並已透過在職轉任及培訓將他們逐步轉任成文書助理，至今僅餘100多人。她續指，部分政府部門需處理大量個人資料，不能外判打字工作，強調有「好好應用他們（打字員）」。

另有意見質疑公務員凍薪但仍可透過增薪點加薪，楊何蓓茵回應稱，現時約四成公務員已達職系頂薪，不會按增薪點加人工，而未達頂薪的亦非每人都可增薪，舉例首長級人員每兩年才能增薪一次。她補充，公務員增薪與否和考績報告掛鈎，要視乎工作表現和品行。