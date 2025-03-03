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陳茂波：不收高鐵離境稅 稱駕車北上者經濟較好 政策仍「設想階段」

【明報專訊】上周公布的《財政預算案》表明將研究向北上私家車徵收邊境建設費。財政司長陳茂波昨稱，駕車北上者僅佔總離境人數的15%，且「經濟能力比較好」，強調政府不會向乘搭高鐵的人收費，「不打擾大家」。他另回應高官不減薪稱，已通盤考慮，「認為目前做法合適」。

計入債券收支，政府2024/25財政年度錄得約872億元綜合赤字，料短期無法扭轉，預計2025/26年度錄約670億元赤字。陳茂波昨在無綫《講清講楚》重申節流原則，包括不損本港相對競爭力、「能者多付、用者自付」以及盡可能減輕對一般市民的影響。他以邊境建設費作例，稱政府過往投放大量資源興建陸路邊境管制站，「從用者自付的角度，也應該收回一些」，但強調政策仍在「設想階段」，可再商量。

近千億財赤下，有意見質疑問責官員只凍薪而非減薪，陳茂波強調，已就問責官員需否減薪通盤考慮，認為凍薪「比較合適」。陳又回應把財赤分不同帳目表述一事，稱政府帳目分成經營及非經營兩部分，經營帳目涉稅收、支薪等，至2025/26年度「大致可以平衡」；非經營帳目則像置業，「好少人可一次過付清，肯定要分期供款」。

今年預算案無提及發展交椅洲人工島。陳表示，除了現時正進行的前期研究，未來幾年的帳目均不涉人工島基建開支。他解釋，人工島發展「是講需要」，「若發展因形勢轉變不用太急，我又不用如此快去做」，現時會集中資源發展北部都會區。

孫東：創科需明星企業，買不來

不過，連年赤字亦無阻政府發展創科產業，預算案建議預留10億元成立「人工智能研發院」。陳茂波昨在網誌稱，政府「有條件」進一步推動人工智能，並發展成人工智能產業國際交流協作的樞紐。創新科技及工業局長孫東昨在商台《政好星期天》稱，發展人工智能「反映政府對未來高質量發展的責任擔當」。他提及，當局已與國家網信辦簽署合作備忘錄，容許大灣區內一些相對敏感的數據過境來港，下一步將爭取更多國際數據共享。

孫東又說，倘香港欲發展成國際創科中心，「一定要有自己的明星企業」，而明星企業「靠買是買不來」，需從初創企業發展而成。他補充，去年本港初創企業達4700間，按年增逾一成。

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