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港聞

港聞二

學者指藝術盛事重海外輕本地

【明報專訊】踏入「藝術3月」，本地藝術盛事連珠砲發，Art Basel、Art Central及ComplexCon等藝展備受公眾注目和政府重視。城大創意媒體學院助理教授羅銳認為，政府近年投放不少資源推動藝術，但大多聚焦海外知名單位或項目，疑惑「政府到底認不認識本地真正做藝術的人？在分派（資源）之前，曾否看過我們的作品？」他希望政府多落區，支持本地藝術社群。

指官方項目聚焦名氣IP

本地中小型藝術家難突圍

羅銳自2021年從美國來港教授，同時發展藝術研究，每年也會申請教資會轄下的研究資助，惟大多被拒絕，僅一次成功，因項目剛好涵蓋「人機共舞」。羅近年研究藝術科技，加入虛擬實境、人工智能元素，他笑言寫計劃書不能只寫藝術相關，還要寫創科，否則難獲支持。他說官方項目着重名氣和IP（知識產權），本地中小型藝術家難以突圍，舉例近年政府力推M+博物館，館內展出的盡是國際知名藝術品。

「香港並不是沒這個（藝術）社群，但我們常常搬（移居），上周有個去了英國，前星期又有去了澳洲……如何走進本地社群，鼓勵他們留低，是政府要想的事。」

削八大撥款 憂向藝術「開刀」

新一份《財政預算案》提到教資會每年將削2%八大撥款，羅銳擔心院校內的藝術項目會成「開刀」對象。城大創意媒體哲學博士二年級生劉思佳說，最近耳聞學院內的展廳或改建成「電腦實驗室」，憂削款影響藝術生前景；她說，在港藝術生兼具中西視野，日後有潛質成為藝術家，值得投放資源培育。劉來自內地，原計劃畢業後留校教藝術，現或會放棄，但仍希望留港發展。

羅銳說固然想校方和當局多撥資源支持本地藝術，「但我很難說服你藝術是重要的……應該說，難道我們petition（請願），政府就會給我錢？我希望將來（藝術）有多些大眾參與，有人來體驗、感受，一個傳一個，傳到某天有決策能力的人也來體驗，然後有『好事』發生」；他表明不會輕言放棄，「我們正做一件很喜歡做的事」。

相關字詞﹕城大 羅銳 Art Basel 藝術展覽 財政預算案 藝術科技 盛事 藝術三月

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