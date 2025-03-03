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4院校工作坊作品展 鼓勵勇於「扮嘢」感受世界 本地藝術家「非人」視角看氣候變化

【明報專訊】假如你不是人，你想成為什麼動物？城大敘事空間將在本周末舉行「Nonhumotion」藝術展，嘗試用「非人類」視角看待氣候變化議題。32歲的藝術家吳碩軒（Jerry）說想成為老鷹，這樣他便能自由飛到合適居所。有人不做做動物，Jerry說過程不僅令他對大自然產生同理心，亦拓闊對世界的想像，「我們習以為常覺得生活就是有衫著、有牀睡、有車坐，但如果我們不是人？」他鼓勵大眾勇於「扮嘢」，「生活原來可以有趣得多」。

明報記者 曾諾晞

在「藝術3月」，本地不止有大型國際級藝術盛事，城大聯同浸大、理大及演藝學院教授合作，於過去兩個月舉辦3場工作坊，協助10名本地藝術家激發創作。工作坊過後，藝術家須完成作品，並在本周六起一連兩日於中環大館展出。作品除包括實物，亦有表演、分享、舞蹈等。

老鷹剩禿翼 盼喚醒觀眾

Jerry的作品是隻老鷹翅膀，支架由數條幼藤築成，中間織有疏落繩網，遠看就像隻穿洞的風帆。為何「翅膀」只「得排骨」？Jerry解釋，氣候變化剝奪了老鷹羽毛，最終只殘留軀殼，盼藉此喚醒觀眾，人類有責任保護環境；而只要願意改變，老鷹終有日能再度展翅。

回想創作源起，他說由「第一次扮嘢」開始。首場工作坊，教授要藝術家們扮成植物盆栽。生平首次體驗「非人」，他說起初有點無從入手，幸好在教授引導下慢慢嘗試。

想像自己是盆栽 靜物亦有情緒

「幻想自己係一盆花，一世都要喺個盆入面，衝唔到出去。你要等待其他人灌溉，但上面如果有棵樹遮住，你已經吸唔到營養。我忽然覺得有啲嬲……好有趣，原來靜物都可以有情緒。」

Jerry發現，通過「扮嘢」，人可以突破思考慣性，同時產生對世界的惻隱。主辦展覽的城大創意媒體學院助理教授羅銳說，以往社會就環保議題有太多「說教」，「我們跟別人說減少開空調、減少carbon emission（碳排放），其實不會有用，左耳聽完右耳出」。

換角度思考 停滯中重啟生活

相反透過扮演、想像、體驗，潛移默化影響參加者可能更佳，「最終有冇改變？可能冇，但至少想帶來討論。」羅銳提到，城大現正於藝術中心舉行另一場展覽（見表），內容圍繞對未來城市文化遺產的想像，結合藝術和科技，鼓勵觀眾入場感受。

是次展覽是Jerry新冠疫後參與的首場展覽。回憶過往創作，他說自己着重成品、在乎能否達「藝術家」標準。經歷4年沒參展、和工作室拍檔拆伙、失去創作靈感，他形容有陣子「生活好像停滯了」，而透過「扮嘢」，嘗試用另一個視角看待世界，他感覺生活逐漸「kick start」（重啟）。

現階段的港人適合扮什麼？Jerry思索一會，指最近社會好像有點鬱悶，朋友都有點失意，有很多情感包袱，不處理的話會堆成山，認為這時候便要觀察自己，有什麼是可以擺脫。他說：「香港人應該變成一條橋，偷空不需要的東西……留下真正重要的中流砥柱，生活會好過點。」

相關字詞﹕大館 城大 氣候變化 藝術

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