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唐英年兩會提案：大灣區金融自由行

【明報專訊】全國政協十四屆三次會議明日（4日）在北京開幕，全國政協常委唐英年今年提出多項促進大灣區發展的提案，包括實施「大灣區金融自由行」，建議容許資金在大灣區「閉環」自由流動。他亦建議讓海外旅客在大灣區「一簽通行」，並把深圳「一簽多行」來港措施，擴至其他內地城市旅客。

全國兩會本周開幕，唐英年昨在北京發表提案，建議中央實施「大灣區金融自由行」，在「閉環」前提下，容許資金在香港及大灣區內地城市自由流動，金融機構亦可提供金融服務。他指出，「閉環」管理可防止內地資金外流，只在大灣區及國家准許的地方流動，保障金融安全，相關金融監管機構可訂立安排細則。他認為建議有助促進國內經濟循環和發展，吸引海外資金通過香港投資內地，方便大灣區居民，以及強化本港「內聯外通」優勢和作為國際金融資產及財富管理中心的地位。

倡海外客「一簽通行」 經港進出灣區

目前「一簽多行」僅限深圳居民，唐英年冀中央循序漸進將之擴展到更多省市，並提案建議國家實施大灣區「一簽通行」，容許海外旅客以一個簽證，就可經香港自由進出大灣區。他的其他提案內容包括放寬香港展出國家文物限制，讓香港成為中國博物館協會成員；推行「合格境外有限合伙人」（QFLP）及「合格境外投資者」（QFII/RQFII）資格互認。

稱3年滅赤預測「較現實」

對於新一份《財政預算案》，曾任財政司長的唐英年認為內容穩健、做法可取，當局估算3年後公共財政回復收支平衡「是較現實的預測」。對於政府表明「經營帳目」及「非經營帳目」以不同理財目標及方式管理、而後者長期赤字，唐稱政府一向將兩項帳目分開計算，說法令公共財政更清楚和透明，又稱發債填補資金缺口是一般企業的正常做法，政府發債並非不負責任。

相關字詞﹕財政預算案 一簽多行 唐英年 人大政協 兩會

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