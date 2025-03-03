政府擬修例罰嚴重僭建物 物監局測量界同籲釐清定義

「協助」業主者擬須負刑責

《建築物條例》修訂建議，倘明知而協助業主獲得存在嚴重僭建物物業的人士，例如涉及該物業買賣的律師或地產代理，等同違法，須負同樣法律責任並可處相同罰則。「嚴重僭建物」包括圍封天台搭建物、僭建地庫、搭建平台或後巷構築物等威脅公眾安全或嚴重違法的僭建物。不遵辦清拆令者，首次定罪由最高罰款20萬元及監禁1年，提高罰則至最高罰款30萬元及監禁兩年，再次定罪最高罰款60萬元及監禁兩年，罪行持續期間每日可罰款3萬元。

物業管理業監管局主席黃江天稱，業界對於有可能負上刑責的建議有擔憂，他期望政府釐清法律責任，例如何謂「協助」及「嚴重僭建物」。黃說，物監局會在新例推出時，提供相應實務守則供業界遵循。

測量師學會倡屋署列指引

香港測量師學會會長梁志添表示，僭建物難有「非黑即白」的定義，惟嚴重僭建物的定義尚欠清晰，建議政府列出須取締的嚴重僭建物類型。對於涉及物業買賣的律師或地產代理可能須負刑責，他認為物業買賣參與者並非全然無責任，但屋宇署與相關業界應制訂作業指引予業界從業員，當有證據證明有人涉及違反相關指引或專業失德才處罰。

卜國明倡要求業主買賣時勘測

對於如何避免律師或地產代理誤墮法網，香港工程師學會前會長卜國明認為香港可參考外國做法，要求原業主或準業主買賣物業時，聘請測量師、工程師等專業人士勘測物業，確保無嚴重僭建物。卜另提議政府盡量擴闊小型工程適用範圍，減省繁複的入則過程，例如將現屬小型工程的「渠務工程」改為「喉管工程」，日後能涵蓋水務工程。

明報記者 蔡穎琳