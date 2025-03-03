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3護士學校延長報名期 冀便在職者「轉跑道」

【明報專訊】醫管局轄下3所護士學校的全日制護理學專業文憑課程今日起接受報名，報名期由去年約2.5個月延長至5個月，並推前至4月開始面試及分階段公布取錄結果。明愛醫院護士學校校長羅韻詩解釋，學校今年錄取的學生有六成都是「轉跑道」，即入讀前已具備學士或副學士學位或為在職人士，中學文憑試考生約佔四成，報名期轉變是為方便在職人士提早預備辭職入學。

明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的護士學校去年9月起提供的護理學專業文憑課程，學制由4年縮至3.5年，學生完成課程後可獲註冊護士專業資格。課程去年申請期為2.5個月。為方便在職人士預備入學，學校今起接受報名且延長報名期，8月8日截止，亦提早於4至8月面試及分階段公布取錄結果，9月開學。

31歲育兩女 轉職生：擬做助產士

明愛醫院護士學校三年級生梁佩珊是轉職學生之一。31歲的她育有5歲及7歲女兒，入學前曾任醫院門診助理6年。梁說自小有個「護士夢」，惜因結婚及照顧子女而未實踐，直至3年前幼女入讀幼稚園，自己「不再困身」才報讀課程。她指兼顧學業及家庭難度甚高，規定自己每日放學前完成課業，騰出時間回家照顧女兒。

曾在產房實習的她分享，當看見媽媽生產後的笑容、聽見嬰兒出生後的有力哭聲，令她感受到護士是有意義的工作，「可以用專業知識及雙手幫人是非常有滿足感」。她計劃畢業後進修成為助產士，陪伴其他媽媽見證新生命誕生。

每年300學額均滿 短期無意增

3所護士學校各收100名學生，共提供300個學額。羅韻詩說每年報讀人數相若，學位均告額滿，約5人爭一個學位。惟她指短期內未計劃增加學額，強調需考慮學校人手資源，再與醫管局討論是否可行。被問到學校如何應對公立醫院護士人手不足，羅回應指大部分畢業生護士人手都由公院吸納。

相關字詞﹕報名 轉行 明愛醫院護士學校 公立醫院 學生 護士 護士學校 醫管局

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