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白血病童讚治療過程輕鬆 母笑言常「打爆機」

【明報專訊】中大醫學院開展臨牀研究評估本地製造的CAR-T細胞治療成效，14歲的Peter（化名）是首名接受治療的患者。他兩年前確診急性淋巴白血病，起初接受化療，幾經辛苦下病情回穩，去年不幸復發，最後接受CAR-T治療，效果顯著，目前已清除癌細胞。他形容治療過程輕鬆，慨嘆終可過上正常生活，其母笑言治療期間兒子常「打爆機（電子遊戲）」，較化療時更有精力及開朗。

化療後去年復發 新療法提早出院

Peter確診後接受化療，開始喪失食慾、反胃、疲憊、免疫力低，更曾因細菌入血引發敗血症，入住深切治療部近一周。媽媽Carol（化名）嘆道，那段時間「佢辛苦，我都心痛」。後來Peter復發，醫護團隊對Carol說傳統療法是接受骨髓移植，但有可能出現後遺症和併發症。Carol說，他們很快便決定讓Peter嘗試新療法，他去年8月下旬接受治療，過程順利，雖有發燒但未有不適，最後更提早4天出院。

「可以過番正常的生活」，Peter認為接受CAR-T治療輕鬆。Carol則笑稱兒子最喜歡玩電子遊戲，化療期間因頭暈疲倦，玩一會便說「我要瞓了，好攰」，但CAR-T治療時則常「打爆機」，掛在嘴邊的話也變成「媽咪我想買新game」、「（遊戲）爆咗，再買一個啦，爸爸」。

目前檢查結果顯示Peter體內癌細胞已清除，但仍需約半年待身體重構免疫系統，將在下學年重返校園。

73歲的李珍去年10月亦接受CAR-T治療，她10年前確診淋巴瘤，2022年復發。李憶述，復發時腫瘤位於臀部，「腫瘤大到（屁股）就變成3個」。她自言不畏懼死亡，但害怕腫瘤帶來的痛苦。化療和標靶治療皆不見效之際，醫護團隊建議她考慮CAR-T治療。她說最初有些恐懼，寧願「老人家行舊路」，但因信任主治醫生，決定嘗試。

淋巴瘤婦讚快靚正 重獲新生

上月檢查結果顯示，李珍體內已無活性癌細胞，她形容CAR-T治療效果「快、靚、正」，提到過往化療需注射大量藥物，有時72小時才輸完藥，非常辛苦。她亦感謝醫護團隊令她重獲新生，鼓勵同路人要對自己和醫護多些信心。

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