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CAR-T細胞首本地製 治血癌見效 中大：毋須海外處理 5人試驗4已出院

【明報專訊】中大醫學院先進療法研究取得進展，團隊去年開展本港首個臨牀研究，評估本地製造的CAR-T細胞對治療血癌成效，至今5名病人接受治療，其中4人已出院，初步發現患者體內活躍癌細胞已清除。以往病人細胞需運送海外處理，製作和運輸需4至6周，中大實驗室只需12日便完成細胞製造。團隊稱成果證明本地製造的CAR-T細胞對復發性及難治性血液腫瘤有成效，目標發明新CAR-T產品，以醫治實體腫瘤及紅斑狼瘡等免疫疾病。

明報記者 楊晨

血癌的常規療法為化療及骨髓移植，強度較高的化療有副作用及併發症風險，治癒率介乎三至八成。骨髓移植則是化療失效時的挽救治療，除了需要合適捐贈者，治療早期和晚期出現的併發症較嚴重，治癒率介乎三至六成。

中大醫學院兒科學系研究教授李志光表示，細胞治療是治療血癌的新療法，透過調整患者免疫細胞基因，令其具有辨識並消除癌細胞的能力，再讓免疫細胞在患者體內生長，以維持抗癌作用，達至較長存活期甚至根治。

涉基因編輯 CAR-T可辨癌細胞

李志光續稱，人體內的T淋巴細胞有免疫作用，但通常未能識別癌細胞，而「嵌合抗原受體T細胞」（CAR-T細胞）是經過基因編輯後的T細胞，猶如「識打仗的T細胞」，可依附並殺死癌細胞。

要製作CAR-T細胞，需先從患者血液分離單核白血球，及後進行T細胞分離、激活及基因轉移，變成CAR-T細胞，再進行CAR-T細胞擴張，經淨化及品質監控，最後將CAR-T細胞回輸病人體內。

現需美國製作耗4至6周

中大實驗室12日即產

研究團隊指CAR-T細胞不算新技術，目前已有商用醫療產品，但此前本港病人要接受有關療法，需將採集的T細胞冷凍運輸至美國的藥廠，製作及運輸需耗約4至6周，部分病人或未能及時獲得治療。李志光稱，中大實驗室製造的CAR-T細胞毋須運送海外生產，製作時間亦縮減，細胞生產過程為12天，而從血液成分分離到回輸CAR-T細胞給病人則共需14日，可令病人盡快獲得治療。

另外，現時藥廠規定只有復發兩次的病人可使用CAR-T細胞療法，並限制病人須為25歲以下。中大製造的CAR-T細胞則可用於急性白血病首次復發、淋巴瘤等情况，且對白血病患者年齡限制為60歲。

為做到CAR-T細胞本地製造，中大成立高規格實驗室，並獲衛生署GMP（生產質量管理規範）認證。團隊後於去年4月獲衛生署批出「臨牀試驗／藥物測試證明書」，同年8月首名病人接受治療，該男童去年急性淋巴白血病復發，治療後已清除癌細胞（見另稿）。

試驗冀治20人 未來盼醫肝癌肺癌

截至上月18日，臨牀試驗已有5名病人接受CAR-T細胞治療，當中4人已出院。李志光說初步發現患者體內活躍癌細胞已清除，若能維持兩年緩解狀態，則算真正治癒，目標是治療20名病人，希望獲更多資金贊助。他說臨牀研究要求嚴格，例如器官嚴重受損、心臟或肝功能較差的病人並不適合，團隊會綜合考慮病人的身體質素和狀態。

李又說，目前全球的細胞療法研究進展很快，外國已有研究CAR-T細胞治療實體腫瘤的效果，希望中大CAR-T實驗室未來發明新產品，治療肝癌、肺癌等實體腫瘤，以及紅斑狼瘡等自身免疫疾病。

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