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港聞二

調查：逾半機構沒清晰反性騷擾機制

【明報專訊】民建聯昨聯同平機會等團體發表一項有關職場性騷擾的調查，顯示三成半受訪女性過去3年曾遭職場性騷擾，但當中僅四成人會處理；逾半受訪企業無訂立「性騷擾指引」的聲明及清晰建立能保障私隱的投訴和處理程序，有中小企代表稱欠資源設立全面反性騷擾機制。團體倡議將反性騷擾政策納入企業ESG （環境、社會和公司治理）審核指標，推動企業制定相關政策。

倡納企業ESG審核指標

團體上月訪問104間企業及311名女性僱員，91.3%受訪企業稱無收過性騷擾投訴，但三成半受訪僱員稱過去3年曾遭職場性騷擾，主要涉語言、文字訊息、身體接觸；其中六成人沒處理，三成只向上司匯報，僅9.1%向平機會投訴或報警。民建聯婦委會主席葛珮帆稱，多數人不願張揚，傾向內部處理，引述受訪者不處理的主因是「見怪不怪」、「不想關係惡化」、「認為沒有幫助」，反映部分職場已潛在性騷擾文化，內部投訴機制不足亦窒礙求助。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀稱，部分大企業有專人處理相關投訴，中小微企則較難有獨立機制保障投訴人私隱及防止報復，甚至員工「可能投訴嘅就係佢老闆」，若不想失業只能啞忍。

雖六成半受訪僱主或高層稱掌握職場性騷擾定義，僅9.6%在過去3年接受過反性騷擾培訓，葛稱企業「知易行難」、「講多過做」，側重ESG的環保、防貪、職安健等有利營商環節，忽視防止性騷擾，籲企業按平機會指引，清晰制定政策。

平機會行政總監朱崇文稱，過往接獲的職場有關《性別歧視條例》投訴約三成半涉性騷擾，數十年來「數字無分別」；他提醒全體僱員也應了解相關政策，發生職場性騷擾時，若僱主無採取切實可行的防止措施，也可能要負上法律責任。

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