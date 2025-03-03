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港聞二

機構推計劃助自閉症患者評估潛在聽障

【明報專訊】世界衛生組織將每年今日（3月3日）定為「國際愛耳日」，有本地聽障服務機構本月推出計劃，為潛在聽障及自閉症患者提供聽覺評估及支援。該機構昨日表示，由於自閉症行為表徵較聽障問題易察覺，醫生斷症時「好容易被自閉症行為蓋過聽力問題」，錯失治療黃金期，故推出計劃避免患者面對診斷延誤或服務錯配等情况。計劃首階段將優先服務50個低收入家庭。

易被自閉徵狀蓋過 錯過治療

「聲途啟航計劃」本月展開，由峰力香港聽覺中心與4間機構合作，為確診聽障的自閉症患者、有聽障及自閉行為傾向的患者及照顧者提供支援，包括聽覺篩查及評估、助聽器驗配及調校，以及言語治療等。峰力香港聽覺中心資深聽力學家甘炳基引述研究，指每54名自閉症兒童有1人患聽障；不過，儘管政府及社福機構有為自閉症人士提供護理服務，目前尚未有針對聽力範疇的相關支援措施，他希望透過計劃能及早發現患者聽障問題，改變他們一生。

周太育有同時患聽障及懷疑有自閉行為傾向的雙胞胎，她表示兩孩子出生後，先後在政府醫院、兒童智能評估中心接受聽力及自閉症評估，但只能發現他們有自閉症徵狀，未能確認有聽障問題，最終在她懷疑及多次要求重新評估下，才在兩孩子於3歲半時發現均有聽障問題。周太認為孩子倘被及早發現有聽障，有助他們在學習上追回其他人進度。

語聲社企有份為計劃提供服務，該機構聯合創始人及董事長、大學教授李月裳稱，有自閉症傾向人士較一般人多5倍機會有聽障，目前學界未能指出箇中原因，但普遍認為兩者均為神經性失調問題，呼籲家長若懷疑孩子有聽障，需盡快為孩子檢查，「唔好諗住遲咗就唔理佢，每個時候都係起點」。

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