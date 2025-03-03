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行山漢西貢墮坡受困48小時獲救 68歲男粉嶺山坡昏迷不治

【明報專訊】村民昨早於西貢孟公屋下村公廁附近聽到男子呼救聲，報警求助。消防到場游繩而下，在斜坡救起六旬漢，清醒送院。據了解，六旬漢上周五木（2月28日）行山時跣腳墮坡被困，手機損壞，失聯約48小時，其家人曾報失蹤。

獲救的67歲姓蕭男子，手及腳部受傷清醒，由救護車送往將軍澳醫院治理。其家人接獲警方通知，紛紛趕往醫院了解情况。昨早10時許，警方接獲村民報案，稱於公廁附近停車場取車時聽到呼救聲。消防接報到場搜索，其後在一條小徑約20米下斜坡近水坑位置救起蕭，他獲救時清醒，仍可對答。

據了解，蕭帶同手提電話及銀包等小量財物，上周五早上8時許離開寓所，並向家人稱往將軍澳半見村行山，家人約兩小時後嘗試致電，但發現其手提電話已關機，一直未能聯絡，至晚上亦沒回家，家人於翌日報警求助。消息稱，蕭當日行至孟公屋附近時跣腳墮坡，腳部受傷被困山坡，因墮坡致手提電話入水損壞未能求助。

另外，昨早9時許，一名68歲姓林男子被發現於粉嶺蝴蝶山近畫眉徑約5米下斜坡，昏迷不醒。由接報到場消防救起，再由救護車送往北區醫院，搶救後證實不治。據了解，事主有身體病紀錄，昨早曾向家人表示，前往行山後相約親友午飯。警方經初步調查，將案件列作送院時死亡，其死因仍有待驗屍結果確定。

相關字詞﹕行山 墮坡 游繩

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