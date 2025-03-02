老婦商場跌傷頭 途人救援 保安被指拒取急救箱 房署稱需在場護秩序

稱現場數名保安

助急救者：何不一人去拿

張先生向本報稱，前日傍晚6時許途經現場，當時已是事發後10多分鐘，有目擊意外的途人向他憶述事發時老婦「砰」一聲撼向玻璃，隨即跌倒，後腦位置着地流血。

張說自己持有急救證書，遂上前為老婦檢查，她當時半清醒，但「答唔出有幾多隻手指」，另額頭腫脹，雙手顫抖。張稱為免加劇傷勢，未有抬起老婦頭部查看後腦位置傷口，地上未見血迹，估計無大量出血，但老婦曾嘗試舉手摸頭，狀甚痛苦。

保安說待救護 稱未察傷者流血

張說，當時曾請求保安員向商場索取急救箱，惟對方只顧拍照記錄，重複說需待救護員到場，救護車最終在事發後15至20分鐘到達。張認為房署昨日解釋不合理，多名目擊者已告知保安員傷者流血，保安員理應知悉需急救；當時有數十人圍觀，認同需維持秩序，但以他所見在場有3至4名保安員，僅一人有嘗試阻止途人走近，其餘「翹手」在旁等待。

張又稱自己有從事保安工作，以他判斷，派其中一名保安員離場取急救箱完全可行，甚至可致電管理處要求送急救箱到場，但保安員欠救人意識，「視人命如無物，只想早收工」。

房署表示，啟鑽商場日常管理包括清潔及保安由房委會委聘的泓健物業管理有限公司負責，涉事為商場固定玻璃，非玻璃門；保安員當日傍晚6時20分接報有人在商場外跌倒，到場後獲悉有市民已報警，保安員見傷者清醒，未察覺流血，遂向其了解需否聯絡家人或朋友，並表示救護員會盡快到場，數分鐘後救護車到場把傷者送院。據悉警方當日傍晚6時16分接獲報案，受傷老婦晚上7時18分抵達伊利沙伯醫院。

房署促管理公司加強培訓

房署表示將研究需否在固定玻璃上加標貼提醒行人，強調十分重視事件，已提醒管理公司檢討事件及培訓有關員工，以加強突發事件應變能力。

署方表示，管理公司對保安員有明確工作指引，若遇上特別事故，需盡快到場了解，等待救援期間要盡力維持周邊秩序，確保其他途人安全。