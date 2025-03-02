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閒置魚塘闢鳥島 放假鴨聚野鴨 觀鳥會：推行後錄120鳥種 升3.6倍

【明報專訊】隨着后海灣一帶濕地的發展壓力日增，近年到港越冬候鳥數量有下降趨勢，野鴨族群跌幅尤為顯著，其中一種綠翅鴨於20年間減少約68%。香港觀鳥會與后海灣附近養魚戶合作，試驗將閒置魚塘打造成專為野鴨而設的生境，包括在塘中間闢設小型人工島，避免雀鳥受滋擾，以及首次引入與野鴨一比一的假鴨模型，成功吸引9種野鴨和逾百種其他雀鳥棲息，而在候鳥遷徙季節，更曾錄得逾200隻野鴨於魚塘活動。截至去年12月，「鴨仔塘」共錄得120種雀鳥，較2020年推行計劃前上升3.6倍。

明報記者 馬耀森

香港觀鳥會自2012年起獲政府資助，與后海灣附近養魚戶合作，在接近550公頃的魚塘推行生境管理工作。最新一期的「拉姆薩爾濕地魚塘保育計劃」由鄉郊辦資助，由2023年3月1日至上月28日完結，共資助約1000萬元。該項目以生態友善方式管理魚塘，例如降低水位讓水鳥覓食。觀鳥會於2021年3月起開展一個生境營造項目，將新界西北兩個約2.5公頃的閒置魚塘，打造成合適野鴨棲息及覓食的生境，成功吸引9種野鴨進駐，當中7種屬淺水鴨。

野鴨怕人需專有生境保育

近年冬季訪港雀鳥數量下降，當中以野鴨類候鳥尤為顯著（見圖），2002至2022年的20年間，后海灣個別野鴨數量顯著下跌，其間綠翅鴨和針尾鴨分別減少約68%及38%，觀鳥會形容情况令人擔憂。觀鳥會助理項目經理鍾潤德稱，野鴨怕人，易受外來因素干擾，對生境有獨特要求，但現時東亞地區缺少專為野鴨而設的生境，有急切需要加強保育。

「鴨仔塘」由兩個魚塘合併而成，合共約2.5公頃。魚塘內築有3個人工鳥島，以及保留了蘆葦叢，為野鴨提供棲息之處。此外，觀鳥會首次引進假鴨模型，以吸引野鴨棲息。觀鳥會總監余日東稱，鄰近地區如日本亦有利用雀鳥模型吸引雀鳥棲息，不限野鴨，相信有助減低雀鳥戒心。

假鴨減戒心 最多吸200真鴨

在候鳥遷徙季節，研究員觀察到平均每日約有70隻野鴨在鴨仔塘棲息，2023年11月更錄得最多逾200隻野鴨，顯示鴨仔塘在后海灣的各種生境中有一定吸引力，亦有足夠空間及資源支持眾多野鴨同時棲息。計劃首年（2021年）錄得4種野鴨，至去年增至9種；同期鴨仔塘雀鳥總數達120種，佔全港584種雀鳥約兩成。觀鳥會認為鴨仔塘生境管理得宜，成功令野鴨到鴨仔塘棲息。

鴨仔塘吸引野鴨，更錄得多種全球受威脅物種，包括全球極度瀕危的黃胸鵐、近危的紅頸濱鷸，2023年3月同時有40隻瀕危的黑臉琵鷺棲息。喜出望外的是，鴨仔塘在夏季亦吸引不少雀鳥在鳥島繁殖。2022至2024年間，鴨仔塘累計共錄得97個鳥巢，涉7種雀鳥，包括鮮有在后海灣繁殖的黃葦鳽、金眶鴴、黑翅長腳鷸及小鸊鷉等，平均每公頃有16個巢，密度甚高，在后海灣一帶屬罕見，估計與該處較少人為干擾有關，而鴨仔塘成功營造多元化的微生境，亦吸引多種雀鳥棲息及繁殖。

每公頃16巢 密度高因人煙罕

望帶動候鳥遷飛帶地區同保育

余日東說，團隊在鴨仔塘推行了一系列植物管理措施，包括定期清除雜草，令鳥島維持開闊生境；另外保留了部分蘆葦，為雀鳥提供隱蔽生境，讓小鸊鷉和黑水雞等較羞怯的雀鳥築巢繁殖；培養藻類可供野鴨覓食，整體而言令魚塘生境更多樣化，成功吸引不同雀鳥棲息。

余又稱，此試驗項目說明要提升魚塘的生態價值，除了養魚及降低水位讓雀鳥覓食等，即使是閒置多年的魚塘，透過推行針對措施，例如專為對周圍環境變化極為敏感的野鴨營造不受人為干擾的生境，亦可提升生態價值。他說今次試驗的魚塘面積只有約2.5公頃，力量雖然微不足道，但仍希望藉項目推動「東亞-澳大利西亞遷飛區」更多地區共同為野鴨落實保育行動。

（城市保育）

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