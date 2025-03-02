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3小時兩宗小巴撞過路婦 一死一傷

【明報專訊】薄扶林及荃灣昨日3小時內先後發生專線小巴撞倒過路老婦的交通意外，兩司機均涉嫌危險駕駛被捕。其中薄扶林的意外，八旬婦過路時被「抽頭」小巴撞飛約3米重傷昏迷，送院不治。

首宗意外發生於昨早8時許，84歲梁姓老婦在置富道置富花園網球場對開橫過馬路時，遭駛至專線小巴撞倒，頭部嚴重受傷昏迷倒地。接報救護員即場初步包紮，再由救護車送往瑪麗醫院，惜搶救後傷重不治。涉事小巴車頭輕微凹陷，行車線留有血迹，警方封鎖現場蒐證，57歲陸姓小巴男司機在場協助了解經過，其後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，獲准保釋候查，3月下旬須向警方報到。案件交由港島總區交通部特別調查隊跟進。

現場消息稱，涉事路段雙線雙程行車，正做路面工程，行人路旁放置水馬分隔，並非行人過路處。據悉，當時有工人指揮交通，一輛巴士在路旁上落客，小巴駛至時切雙白線「抽頭」越過巴士，其間撞倒該過路婦。

昨早11時許，一輛409K專線小巴由荃灣大河道右轉楊屋道時，撞倒一名拖行紙皮箱等物件橫過馬路的老婦，她頭及手受傷昏迷，由救護車送院，治理後情况嚴重。有街坊稱被撞71歲林姓老婦經常在附近一帶拾紙皮箱。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕67歲陳姓男司機。據網上行車記錄儀片段，老婦拖行物件由如心廣場行往荃新天地，橫過楊屋道4條行車線，走至往楊屋道街市方向行車線時遭小巴撞倒。

相關字詞﹕危險駕駛 交通意外 專線小巴

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