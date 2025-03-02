聖保羅中五生 公民科考察期間亡

教局：行程一直順利 朱國強：未聞同類事件

高中公民與社會發展科要求學生須北上考察。教育界立法會議員朱國強表示，印象中未有過同類事件，形容罕見。至於需否檢視目前規定學生北上考察的要求，他稱國民教育下學生親身到內地考察屬合理，認為是次僅個別事件，不影響其他學校考察活動，亦毋須另作檢視。直資學校議會主席陳狄安稱，過去從未接獲學生交流期間身故的報告，不同程度的受傷則有所聽聞，但相對不太嚴重。

教育局昨回覆稱，該校2月底安排學生參與公民與社會發展科內地交流考察，事件仍在調查，現階段不宜評論，盼各界諒解學校和保護學生給予空間處理，當局將繼續與學校保持聯繫，提供適切協助。

當局續稱，事發後局方隨團人員及特區駐滬辦已立即協助學校及學生家屬，學校亦立即啟動危機處理小組為師生及家長提供輔導和支援，校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，進一步輔導有需要學生。校方其後發出新聞稿，籲家長未來數周留意學生情緒需要及安慰。

入境處稱，已即時透過教育局及香港駐上海經濟貿易辦事處入境事務組了解，將繼續與當事人家屬及相關部門保持聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬意願提供協助。