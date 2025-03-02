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聖保羅中五生 公民科考察期間亡

【明報專訊】聖保羅書院一名中五生於杭州參與公民科內地交流考察期間離世，學校職員昨午回覆本報查詢稱，前日（28日）獲悉有中五生「不幸身故」，考察團同日完結，全校師生對此悲痛和惋惜，並啟動危機處理小組為師生提供情緒支援。教育局稱對事件感到十分難過，考察行程一直順利進行，事件不涉及考察活動行程，其他考察團不受影響。

教局：行程一直順利 朱國強：未聞同類事件

高中公民與社會發展科要求學生須北上考察。教育界立法會議員朱國強表示，印象中未有過同類事件，形容罕見。至於需否檢視目前規定學生北上考察的要求，他稱國民教育下學生親身到內地考察屬合理，認為是次僅個別事件，不影響其他學校考察活動，亦毋須另作檢視。直資學校議會主席陳狄安稱，過去從未接獲學生交流期間身故的報告，不同程度的受傷則有所聽聞，但相對不太嚴重。

教育局昨回覆稱，該校2月底安排學生參與公民與社會發展科內地交流考察，事件仍在調查，現階段不宜評論，盼各界諒解學校和保護學生給予空間處理，當局將繼續與學校保持聯繫，提供適切協助。

當局續稱，事發後局方隨團人員及特區駐滬辦已立即協助學校及學生家屬，學校亦立即啟動危機處理小組為師生及家長提供輔導和支援，校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，進一步輔導有需要學生。校方其後發出新聞稿，籲家長未來數周留意學生情緒需要及安慰。

入境處稱，已即時透過教育局及香港駐上海經濟貿易辦事處入境事務組了解，將繼續與當事人家屬及相關部門保持聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬意願提供協助。

相關字詞﹕入境處 教育局 內地交流 公民與社會發展科 聖保羅書院

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