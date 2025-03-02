書記：首次會面先聽訴苦 建互信改冰冷印象

獲申請人感謝信 「原介意求助終感到尊重」

余韋生是專責處理家暴案件的工作小組成員，他說為加快審批，會盡量即日安排會見申請人，會面時不止講述法援程序，也會耐心傾聽申請人訴說經歷，盼他們感到尊重，願意信任法援署。他又稱，有時申請人有證明文件留在家中，會鄭重提醒對方別貿然回家以免遭遇危險，並嘗試協助以其他方法獲取文件。

被問到印象深刻的個案，余韋生憶述，一名申請人與孩子長期遭配偶虐打，起初不願多談，他便決定在處理申請前主動詢問對方經歷，提到為何一直不願離婚，對方才道出希望給予孩子完整家庭，加上學識不多、家徒四壁，故一直忍受。他事後獲申請人撰寫感謝信，知悉對方由不太信任到感到信心，十分高興。「她開頭很介意向政府部門求助，覺得她的申請、她的事，未必有人注意或重視。但她很感謝我們快速處理案件，也感受到尊重。」

他期望，協助家暴受害人的工作能一改外界認為法援署「冷冰冰」的印象，「雖然是處理法律的部門，但我們很人性化的」。