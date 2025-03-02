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法援推新制 家暴審批快逾倍 專組處理酌情豁免文件 20日縮至8日

【明報專訊】法律援助署每年接獲逾3000宗婚姻訴訟申請，當中包括涉及家庭暴力的緊急申請。為縮短家暴案審批時間，援署前年成立特別工作小組檢視程序，去年7月推出新指引，包括由專責人員統一處理家暴案件、酌情豁免申請人提供醫療報告及警方口供等，新措施下家暴個案平均審批時間7.9日，較實施前約20至30日加快逾倍。

明報記者 鄭啟智

根據法援署數字，2019至2023年間共接獲325宗涉家暴的法援申請，當中約七成批出法援，平均審批需時二三十日。為加強支援家暴受害者及縮短法援審批時間，法援署2023年成立特別工作小組檢視有關程序，去年7月實施新指引。

去年家暴案飈 歸因評估因素增

有份參與檢討的小組成員、法援律師陳嘉輝受訪透露，新措施實施後，所有家暴案件統一由資深人員組成的小組處理，加快審批；在案情審查階段，亦因應實際情况，酌情豁免申請人提供醫療報告及警方口供。他並說，新指引要求更全面審視案件嚴重程度，除考慮申請人是否感到即時危險，也會衡量家暴是否近期發生、申請人是否仍與施暴者同住、施暴者是否知悉申請人住址等客觀因素，增加對申請人保障。

新指引實施逾半年，法援署數字顯示，去年下半年共接獲140宗涉及家暴的法援申請，是以往全年的雙倍；平均審批時間則縮短逾半至7.9日，全年平均約9日。對於家暴案件數目亦明顯增加，署方解釋新指引增加評估因素，故較多婚姻訴訟個案被界定為家暴。

醫療報告口供紙候時長 暫豁免助加快

陳嘉輝表示，很多家暴案件涉及申請禁制令等禁制性申請，屬迫切，署方不希望法援申請拖延太久，檢討發現等待索取醫療證明和警方口供時間較長。他舉例，醫院提供醫療報告通常需逾一個月，而法援署無權催促，警方亦不一定能即時提供口供紙，故決定酌情豁免審批階段提交兩項文件，外委律師在等待文件時已可同步開始工作。「我們不希望在第一個階段就很硬性，拿齊所有東西才做，處理的時間太長，我們希望彈性一點。」

他強調，法援署仍會審查案情，申請人至少要清楚講述家暴情况，並有足夠資料佐證，如入院和報案證明，不會出現漏洞。他說，申請人獲批法援後仍需提供醫療報告和警察口供，署方亦會一直跟進案件，若申請人當初提供的資料有錯甚至蓄意提交假資料，署方有權撤回援助，法援署亦會不時檢視和優化程序。

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