研社福機構拆牆鬆綁 減應對監管開銷

涉服務以千計 多資料要提交

孫玉菡表示，現時政府每年撥款約400億元予170多間社福機構，涉及的服務單位數以千計，有關單位提供的每一項服務都在服務協議中列明，服務內容、使費均受監管並須匯報，要提交很多資料。他強調有關規範雖屬必要，但有空間拆牆鬆綁，讓社福界工作更具彈性。他說冀藉此機會，令機構可更集中資源提供服務，減少提交資料、應對監管導致的不必要開銷。

社聯主席、選委界議員管浩鳴向本報稱，目前眾多社福機構的行政內容重疊，也有很多程序可以減省，以節省行政費，認為當局可進一步與機構商討，他已聯絡會員機構，總結相關建議後提前交予政府，相信政府亦希望盡量減少削減開支對機構的影響。他舉例，由於撥款有限，社福機構部分服務屬自負盈虧，但難免有職員既提供接受政府撥款的服務，又提供自負盈虧服務，機構向這類員工發放工資時就要「拆數」分帳，列明政府撥款和自負盈虧比例，他希望政府容許簡化。

管浩鳴：行政內容多重疊 可減省

管浩鳴說，業界最擔憂的是政府每年削減開支，「今年2%，不知道明年是不是3%」，且社福機構不像其他機構可以開源，「不可能叫服務使用者買張社工券」。

另外，孫玉菡表示綜援、長者生活津貼、傷殘津貼等福利開支每年約700多億元，佔整體份額最大，將不受整合計劃影響，強調長者社區、院舍照顧服務券項目亦不受影響。

（2025/26預算案）