明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

研社福機構拆牆鬆綁 減應對監管開銷

【明報專訊】新一份《財政預算案》提出「強化版」財政整合計劃，2025/26年度起連續3年各削減開支2%，社福界關注勞工及福利局向社福機構提供的「一筆過」撥款如何調整。勞福局長孫玉菡昨日在商台節目《政經星期六》表示，明天起會陸續見170間社福機構，屆時會商討如何就現有服務協議訂明內容「拆牆鬆綁」，集中資源提供服務，減少應對監管的不必要開銷。

涉服務以千計 多資料要提交

孫玉菡表示，現時政府每年撥款約400億元予170多間社福機構，涉及的服務單位數以千計，有關單位提供的每一項服務都在服務協議中列明，服務內容、使費均受監管並須匯報，要提交很多資料。他強調有關規範雖屬必要，但有空間拆牆鬆綁，讓社福界工作更具彈性。他說冀藉此機會，令機構可更集中資源提供服務，減少提交資料、應對監管導致的不必要開銷。

社聯主席、選委界議員管浩鳴向本報稱，目前眾多社福機構的行政內容重疊，也有很多程序可以減省，以節省行政費，認為當局可進一步與機構商討，他已聯絡會員機構，總結相關建議後提前交予政府，相信政府亦希望盡量減少削減開支對機構的影響。他舉例，由於撥款有限，社福機構部分服務屬自負盈虧，但難免有職員既提供接受政府撥款的服務，又提供自負盈虧服務，機構向這類員工發放工資時就要「拆數」分帳，列明政府撥款和自負盈虧比例，他希望政府容許簡化。

管浩鳴：行政內容多重疊 可減省

管浩鳴說，業界最擔憂的是政府每年削減開支，「今年2%，不知道明年是不是3%」，且社福機構不像其他機構可以開源，「不可能叫服務使用者買張社工券」。

另外，孫玉菡表示綜援、長者生活津貼、傷殘津貼等福利開支每年約700多億元，佔整體份額最大，將不受整合計劃影響，強調長者社區、院舍照顧服務券項目亦不受影響。

（2025/26預算案）

上 / 下一篇新聞