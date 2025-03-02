私家車陸路離境費 陳：無礙兩地融合

稱「內地不滿」屬猜測

陳茂波昨在港台節目《星期六問責》稱，相關收費屬「建議方案」，具體如何實施、金額如何，仍有空間探討。他重申，駕私家車北上者經濟能力較佳，從「能者多付」角度，收費值得探討，而外國及內地不少隧道橋樑亦收費。翻查資料，港珠澳大橋視乎車型，車主目前要向內地支付每程60至300元人民幣（約64至320港元）過路費。

指自駕佔北上流量15%

至於建議遭質疑違反兩地融合精神，陳茂波昨在商台節目《政經星期六》稱，過關可選擇巴士或鐵路，自駕北上者只佔北上流量約15%，認為說法「不太站得住腳」。在有線新聞節目《有理有得傾》被問有否事先向「內地姊妹城市打招呼」，陳說預算案屬特區政府自己的事、相當機密，與內地有一定溝通渠道，個別措施如何溝通就不便仔細透露。

向鄰市打招呼？ 陳：財案自己事

被問市民減福利但高官沒減薪，社會未必收貨，有否考慮問責團隊「展示更多承擔」，陳茂波說「有考慮過」。他說與特首商量及決定時，有呼籲立法會、司法機關等跟隨，以展示政府整個管治班子「大家齊心，一同凍薪」。

另外預算案提出下學年起取消為中小學及幼稚園學生提供2500元津貼，陳解釋政府提出削減開支目標，各局及部門如何節省有各自考慮，因此教育局提出相關方案，他與教育局同事已聽到意見，會再參詳。

（2025/26預算案）