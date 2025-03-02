陳茂波：分拆帳目不涉基本法新理解 以打工仔比喻 每月收支要量入為出買樓要分期

明報記者

陳茂波在前年及去年《財政預算案》引述《基本法》第107條時均提及要「避免赤字」，今年未有再提。他上周四（2月27日）在電台聯播節目已被問最新預算案是否符合《基本法》相關原則，他當時回答「我覺得呢個係無問題」，稱若不把握機會投資未來，反而不合適。

稱分拆讓社會區分財政

陳茂波昨再被問及將綜合帳目分開審視，是否對《基本法》第107條的最新理解，他在有線新聞節目《有理有得傾》回答「不可以這樣說」，解釋做法是希望「社會上大家都區分一下政府財政」。他以一般人打工為例，每月收支要「有錢剩」，但若要置業，「有多少人可以一次過畀晒錢呢？」，政府投資未來亦是同樣。

學者倡中期預算顯示淨儲備 陳：沒意思

據預算案最新中期預測，不計發債的綜合帳目及非經營帳目至2029/30年度仍「見紅」。被問有否預計上述兩項帳目何時有盈餘，陳茂波沒正面回應，稱從回歸至今，每年財政預算案都是用現金制度編制，只計及該年度現金流，但很多政府資產無反映其中。他說，據每年審計署11月審核後帳目，就可見到政府在收支外的資產及負債，更能反映特區財政實力。

對於有學者建議政府在「中期預算」加入數據，顯示扣除未還債項後的「淨儲備」，陳說「我覺得沒意思」，重申預算案帳目未能反映政府全部現有資產，包括機場等。

債冚債不健康？ 稱信用好發短債

政府預料未來5年每年發債1500億至1950億元，當中56%用於還債，有人認為「債冚債」不健康。陳茂波在商台《政經星期六》稱，政府需發展北都，地價收入未完全跟上，在基建開支上有資金缺口，為加速投資未來而需發債。對於「債冚債」，陳認為政府信用評級好，「既然我信用咁好，隨時發債都借到，就發短些債」，而發短期債利息較低，因此會有「再融資」情况。

政府預料下年度賣地只佔總收入3.18%，陳在港台《星期六問責》稱，政府要減少依賴賣地收入，「最王道做法是發展香港經濟，以至利得稅、薪俸稅收入愈來愈多」，而過去數年相關稅收增幅遠高於經營帳目增幅，政府會繼續引進企業，包括下月將公布多10幾間重點企業落戶，機管局亦已與法國一間公司簽署合作備忘錄，將在港設立飛機拆解設施，推動零部件貿易及培訓人才。

（2025/26預算案）

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