黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」

稱《蘋果》於守法前提營運 「別當我白癡」

控方展示2020年8月18日Live Chat with Jimmy Lai節目謄本,黎說「我問自己如果知道現在發生什麼事,我還會走同樣的路嗎?我會」,又說「我們仍然站起來繼續我們的生意,繼續前進、繼續戰鬥……是我們要做的事」。

控方指出,當時黎智英認為儘管存在國安法風險,仍要如常營運《蘋果》,黎否認稱《蘋果》需在守法框架下行事,批評控方扭曲其觀點。法官李運騰稱,控方在黎作供完畢後會陳辭,現時先向黎指出案情讓他解釋,是對其公平的做法,黎庭上即說「我不習慣這種迫害」。法官杜麗冰糾正稱非迫害,而是法律程序的要求,黎表示明白。

「盡可能謹慎 但無法消除模糊紅線」

9月27日《蘋果》刊登黎的文章〈繼續打壓香港 還是以身報國?〉提到「有人說『反中亂港』的壹傳媒仍未被冚檔,依然一貫方針報道新聞、發表言論……是的,我們照常運作」。翌月黎接受Napa Institute訪問,稱知道面對的後果是監禁,仍會做同樣的事。控方庭上質疑黎意思是《蘋果》編採政策和報道不變,黎解釋不代表是違法的事,《蘋果》非犯罪公司,自己非「白癡」和「弱智」。

11月20日黎於Live Chat說,他知道跟以色列前副總理夏蘭斯基談話會有「大麻煩」,因可被視為勾結外國勢力,但不能退縮。法官李運騰關注黎是否知道有風險而準備好承受?黎承認,同時重申他不會明知而冒違法風險,同意可形容為「打擦邊球」。控方追問,因此黎不算謹慎?黎答「我盡可能謹慎,但我無法消除模糊的紅線」。

認「最有效方法」指制裁 否認主張制裁

控方隨後指出,同年7月22日黎智英向「徒弟」李兆富發信息,附上英文版《蘋果》報道Firms with Hong Kong ties face US sanctions, linked to human rights abuses in Xinjiang,並謂「這是防止侵犯人權的最有效方法之一,讓有關人士負責」。黎智英庭上確認「最有效的方法」是指制裁,但他沒在信息提及制裁,否認主張制裁。

法官李素蘭聞言提高聲線說,黎已向法庭確認當時覺得防止侵犯人權方式包括制裁,卻「在一分鐘內改變證供」;黎解釋「也許我答得太快了」。控方另列舉多個例子,質疑黎尋求外國制裁或想制裁延續(見表)。

前日散庭後有人在庭內高呼「香港人加油」、「黃皮膚的香港人加油」,控方昨交代警方已辨認該些擾亂秩序者身分。法官杜麗冰提醒旁聽者,不論法官是否在場都要保持安靜,若有人作擾亂行為,將不獲允許再進入法庭。

【案件編號:HCCC 51/22】

(黎智英案)