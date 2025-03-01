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港聞

港聞二

黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨第141日審訊。控方圍繞《港區國安法》後黎智英的言行提問，展示黎於個人訪談節目、專欄文章及訪問分別稱《蘋果》會照常運作、繼續前進等。黎庭上解釋《蘋果》會在守法前提繼續營運，「別以為我是白癡，別以為我是弱智」，又謂《蘋果》不是「犯罪公司」，但承認願意冒違反國安法的風險，如同「打擦邊球」。

稱《蘋果》於守法前提營運 「別當我白癡」

控方展示2020年8月18日Live Chat with Jimmy Lai節目謄本，黎說「我問自己如果知道現在發生什麼事，我還會走同樣的路嗎？我會」，又說「我們仍然站起來繼續我們的生意，繼續前進、繼續戰鬥……是我們要做的事」。

控方指出，當時黎智英認為儘管存在國安法風險，仍要如常營運《蘋果》，黎否認稱《蘋果》需在守法框架下行事，批評控方扭曲其觀點。法官李運騰稱，控方在黎作供完畢後會陳辭，現時先向黎指出案情讓他解釋，是對其公平的做法，黎庭上即說「我不習慣這種迫害」。法官杜麗冰糾正稱非迫害，而是法律程序的要求，黎表示明白。

「盡可能謹慎 但無法消除模糊紅線」

9月27日《蘋果》刊登黎的文章〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉提到「有人說『反中亂港』的壹傳媒仍未被冚檔，依然一貫方針報道新聞、發表言論……是的，我們照常運作」。翌月黎接受Napa Institute訪問，稱知道面對的後果是監禁，仍會做同樣的事。控方庭上質疑黎意思是《蘋果》編採政策和報道不變，黎解釋不代表是違法的事，《蘋果》非犯罪公司，自己非「白癡」和「弱智」。

11月20日黎於Live Chat說，他知道跟以色列前副總理夏蘭斯基談話會有「大麻煩」，因可被視為勾結外國勢力，但不能退縮。法官李運騰關注黎是否知道有風險而準備好承受？黎承認，同時重申他不會明知而冒違法風險，同意可形容為「打擦邊球」。控方追問，因此黎不算謹慎？黎答「我盡可能謹慎，但我無法消除模糊的紅線」。

認「最有效方法」指制裁 否認主張制裁

控方隨後指出，同年7月22日黎智英向「徒弟」李兆富發信息，附上英文版《蘋果》報道Firms with Hong Kong ties face US sanctions, linked to human rights abuses in Xinjiang，並謂「這是防止侵犯人權的最有效方法之一，讓有關人士負責」。黎智英庭上確認「最有效的方法」是指制裁，但他沒在信息提及制裁，否認主張制裁。

法官李素蘭聞言提高聲線說，黎已向法庭確認當時覺得防止侵犯人權方式包括制裁，卻「在一分鐘內改變證供」；黎解釋「也許我答得太快了」。控方另列舉多個例子，質疑黎尋求外國制裁或想制裁延續（見表）。

前日散庭後有人在庭內高呼「香港人加油」、「黃皮膚的香港人加油」，控方昨交代警方已辨認該些擾亂秩序者身分。法官杜麗冰提醒旁聽者，不論法官是否在場都要保持安靜，若有人作擾亂行為，將不獲允許再進入法庭。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 港區國安法 黎智英案 蘋果日報

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