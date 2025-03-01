首宗不遵競委會搜查 職員刪檔案囚兩月

競委會歡迎裁決，稱妨礙競委會執行調查權力屬嚴重罪行，定罪突顯嚴重程度及阻嚇。根據《競爭條例》第53條，違者最高可罰款100萬元及監禁兩年。

辯方質疑被告非須交出文件者

本案被告為雷妙貞（53歲，報稱文員）。審訊時辯方爭議，被告並非《競爭條例》第53條下被競委會以調查權力要求交出文件的人，且涉案5份文件也不是有關條例涵蓋的調查文件，又質疑搜查令規定公司須按調查員要求自行交出文件，是在逼公司自證其罪（self-incrimination）。

官：搜查時身在處所即受限

余官於裁決逐點反駁，稱法例所述規定涵蓋整個處所，任何人於搜查令執行時身處有關處所，就是須按要求交出文件的人，而涉案5份文件關於清潔公司服務的成本，故屬調查範圍。余官也指出，法例已在調查需要及受查者不自證其罪的權利之間取得平衡。

余官續稱，閉路電視影片顯示被告曾在電腦前做出相信是刪除檔案的動作，過程中與董事陳明珠有交流，而檔案在調查員到場後不久刪除，裁定被告蓄意隱藏及處置檔案。

屬較新條例 准保釋上訴

辯方大律師劉偉聰於裁決後為被告求情指出，涉案公司已與競委會達成認罪協議並支付罰款，相關調查沒被嚴重妨礙，希望法庭考慮監禁以外刑罰。余官判刑稱，監禁是合適選項，但同意辯方所指，本案涉及較新的條例及檢控方式，批准被告保釋等候上訴。

案情指出，香港工商清潔服務有限公司涉與民順清潔有限公司就公共屋邨清潔服務招標項目合謀定價，競委會2019年9月23日按搜查令調查前者的辦公室，當時被告為公司人力資源部主管，卻自稱公司負責人。調查員不信納，要求與董事陳明珠會面。被告帶陳入會議室後離開。調查員同月以法理鑑證方式，分別在被告及另一員工的電腦資源回收筒中找到涉案5個檔案，再結合閉路電視內容揭發事件。

【案件編號：WKCC 3800/ 24】