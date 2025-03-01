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港聞

港聞二

3舖涉售假藥 檢市值85萬冒牌貨

【明報專訊】海關根據舉報，本周突擊搜查3間藥店，檢獲逾一萬件冒牌藥物及受管制藥物，拘捕4男子，分別涉嫌觸犯商品說明條例及藥劑業毒藥條例，他們已獲准保釋候查。檢獲的冒牌藥品市值約85萬元，包括冒牌黃道益活絡油及安宮牛黃丸，零售價介乎58至1000元，較正貨便宜兩至三成。

涵冒牌活絡油牛黃丸 較正貨便宜兩三成

海關早前接獲市民舉報指有藥店懷疑出售冒牌藥物，經深入調查及商標持有人協助，於周日至周四突擊搜查3間位於佐敦、銅鑼灣及大埔的藥店，共檢獲約1.4萬件藥物，包括冒牌中成藥，市值約85萬元，並在衛生署人員協助下，在未持有藥商牌照的佐敦藥店檢獲一批受管制藥物。行動中海關拘捕一負責人及3店員，年齡介乎31至48歲。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

涉案藥店個體經營 仿工粗疏

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊稱，涉案3間藥店是個體經營，規模較小，並無業務關連，顧客主要是區內居民，海關稍後會將部分藥物樣本送交政府化驗所，檢測是否含重金屬等對人體有害物質。吳家俊稱，相信不法分子可能因成本等原因，防偽特徵比較粗疏，其中一款黃道益活絡油，正貨樽身中文字體清晰，樽底序號印在中間；冒牌貨則字體粗疏，樽底的字印在偏側位置。另一款安宮牛黃丸正貨盒面印有防偽標籤，並可經QR Code連接官方網站，部分冒牌貨則沒有防偽標籤，QR Code亦無法連接。

相關字詞﹕安宮牛黃丸 黃道益活絡油 冒牌貨 海關

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