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港聞

港聞二

安排餐廳工作電子化計薪 清潔中介聘黑工21人被捕

【明報專訊】入境處前日搜查一間中介清潔公司，懷疑知情仍聘用持假證黑工。行動中共拘捕15名做清潔工作的黑工及中介公司的6名本地人。據調查，中介公司包辦餐廳洗碗及清潔工作，疑以電子化計算工時，安排黑工於不同餐廳工作。據了解，案中大部分黑工來自內地，他們以旅客身分入境，來港前已安排偽造身分證找工作。

旅客身分入境 持假證揾工

入境處早前發現一間清潔公司涉嫌安排黑工到不同餐廳從事洗碗及進行非法工作，經調查後，於去年12月至今年初在全港多區巡查共25間餐廳，拘捕與同一中介公司有關的14名黑工，他們均為洗碗及清潔工。其中12人已被判監禁2至20個月，另兩人已被落案起訴，等候審訊。14人分別在不同餐廳工作，由4星期至1年半不等，時薪70元，涉及共約200萬元。

涉事公司營運10年 假證質素差仍聘請

入境處經深入調查，前日突擊搜查位於荔枝角的中介清潔公司，拘捕3男3女本地骨幹成員，涉嫌協助及教唆非法勞工從事僱傭工作、管有偽造香港身分證副本。調查期間，入境處人員發現該公司電腦有22張懷疑偽造身分證副本及黑工受僱紀錄；另外當場拘捕一名持有逾期往來港澳通行證及偽造身分證副本的黑工。涉事中介清潔公司已營運約10年，將調查公司開始聘黑工的年期。

入境處初步相信被捕黑工主要靠同鄉轉介或社交媒體見工，他們見工時只出示偽造身分證副本或他人身分證，假證質素差劣，但仍獲聘用，故入境處相信該公司明知是假證仍聘請。另外，該公司要求黑工以指定程式掃描在餐廳的二維碼打卡，疑企圖以電子化計算工時，令餐廳以為公司具規模，放下戒心，減低察覺外判洗碗工為黑工的機會。入境處呼籲餐廳聘用員工時，要查看求職者身分文件，確保他們合法受聘。

相關字詞﹕入境處 偽證 黑工 中介

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