明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

將軍澳3車「串燒」 被夾鐵騎士傷重不治 追尾奪命 城巴車長涉危駕被捕

【明報專訊】將軍澳昨傍晚發生3車「串燒」奪命車禍。一輛電單車駛至環保大道跟隨泥頭車紅燈停車時，遭尾隨城巴收掣不及追撞，鐵騎士如「三文治」被夾在中間，浴血昏迷，送院搶救不治。城巴車長涉危駕被捕。

事發於昨傍晚6時許，一輛泥頭車沿環保大道往堆填區方向行駛，至駿日街交界因應交通燈號收慢停車，尾隨電單亦減速停車，惟第三輛駛至的城巴收掣不及撞向電單車，鐵騎士連同電單車被推至嵌入泥頭車尾。

50歲姓陳電單車男司機頭部嚴重受傷昏迷，由接報到場消防救出，再由救護車送院，惟搶救後傷重不治。62歲姓鄭巴士男車長事後情緒激動，需由救護車送院檢查。警方調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕涉事車長。

鐵騎人車嵌泥頭車尾

現場所見，涉事路段行車線疑有油漬，被撞電單車嚴重損毁，路面遺留大灘血迹，碎片及雜物散落一地，涉事城巴車頭凹陷，擋風玻璃爆裂。警方臨時封鎖部分行車線蒐證，意外起因仍待調查。

泥頭車姓黃男司機稱，駛至時剛轉燈，遂收慢停在白線前，當時覺得路面有點滑，停車後突感覺車輛接連被推兩次，第二次力度較大，聽到「卡」一聲，下車查看時，見到電單車司機被夾在巴士與泥頭車斗之間，電單車司機已浴血昏迷。其後消防到場，遂按指示將車慢慢向前駛，以便消防將電單車司機救出。

城巴回覆查詢稱，對事故中不幸離世電單車司機深表難過，並向其家人致以深切慰問。城巴會與警方保持緊密聯繫，以確立事件成因及配合調查工作。

相關字詞﹕交通意外

上 / 下一篇新聞

啟德體育園今開幕 換票提早3時截 前日首天四成已領 體育專員：實名制需顧贊助商
啟德體育園今開幕 換票提早3時截 前日首天四成已領 體育專員：實名制需顧贊助商
車位今不開放 日後大型活動亦然
車位今不開放 日後大型活動亦然
洪水橋集運收27意向書 遜東九啟德
洪水橋集運收27意向書 遜東九啟德
大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法
大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法
融樂會通過解散 總幹事另起爐灶 執委會：使命完成 總幹事：拉閘因「我不做也不想畀人做」
融樂會通過解散 總幹事另起爐灶 執委會：使命完成 總幹事：拉閘因「我不做也不想畀人做」
稱解散令少數族裔失望 職員：影響逾百受助人
稱解散令少數族裔失望 職員：影響逾百受助人
高才招聘會引入灣區企業 尚海龍：證港人才多
高才招聘會引入灣區企業 尚海龍：證港人才多
中大醫院獲批延3年還款 疑慮未釋
中大醫院獲批延3年還款 疑慮未釋
兩貨機距離過近觸警示 涉安排失當空管暫調職
兩貨機距離過近觸警示 涉安排失當空管暫調職
安排餐廳工作電子化計薪 清潔中介聘黑工21人被捕
安排餐廳工作電子化計薪 清潔中介聘黑工21人被捕
反恐二案專家證人：兩單位檢炸藥原材料 分別用作製彈倉儲
反恐二案專家證人：兩單位檢炸藥原材料 分別用作製彈倉儲
3舖涉售假藥 檢市值85萬冒牌貨
3舖涉售假藥 檢市值85萬冒牌貨
涉殺幼女運輸工：如廁後見女兒墮地抽搐
涉殺幼女運輸工：如廁後見女兒墮地抽搐
首宗不遵競委會搜查 職員刪檔案囚兩月
首宗不遵競委會搜查 職員刪檔案囚兩月
黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」
黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」
電動車冒煙停路肩 釀3車碰撞
電動車冒煙停路肩 釀3車碰撞
太安樓兩夾公仔店遭兩煞刑毁
太安樓兩夾公仔店遭兩煞刑毁
九市速遞：華南美國商會調查：85%美企不因中美摩擦離開
九市速遞：華南美國商會調查：85%美企不因中美摩擦離開
九市速遞：港青驛站推長居服務 最長住3年
九市速遞：港青驛站推長居服務 最長住3年
九市速遞：福田口岸設智能翻譯機
九市速遞：福田口岸設智能翻譯機
灣區手記：居住的證 回鄉的號 ／文：尚東美
灣區手記：居住的證 回鄉的號 ／文：尚東美
【Emily】黃傑龍評財案句句有骨：救飲食零售短期方案接近冇
【Emily】黃傑龍評財案句句有骨：救飲食零售短期方案接近冇
【Emily】藝術節開幕 李家超趁機宣傳體育園
【Emily】藝術節開幕 李家超趁機宣傳體育園
【Emily】何永賢做飾物模特 撐房會青年創業店
【Emily】何永賢做飾物模特 撐房會青年創業店
【Emily】大熊貓雕塑「撤退」 立法會歡送
【Emily】大熊貓雕塑「撤退」 立法會歡送
【Emily】恒生大學共融節 玩印度手繪
【Emily】恒生大學共融節 玩印度手繪