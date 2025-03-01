兩貨機距離過近觸警示 涉安排失當空管暫調職

運物局責成民航處交調查報告

事發前日早上7時，一架由香港機場前往土庫曼斯坦的MNG航空A330貨機和另一架前往巴庫的絲綢之路西部航空B777貨機，分別從機場的中跑道和南跑道起飛。兩機起飛後，分別獲空管人員指示爬升至5000和3000英呎。但由於爬升速度未如預期，兩機高度相距過近。

其間兩機按標準離場程序飛行，並保持目視；當航機飛至機場東北方約7海里（約13公里）範圍，B777貨機發出交通防撞警示，隨後下降至2500英呎。其後兩架航機續按計劃前往目的地。

專家指雷達可測位置 疑涉人為缺失

香港專業飛行員協會主席兼民航機師張敬龍表示，國際民航法規定飛機之間前後應保持至少4海里（約8公里），垂直保持至少1000英呎，以免受附近引擎發出氣流影響。張提到貨機負重會影響爬升速度，但機師理應能通報空管人員，並由後者調配；又指雙方理應能按雷達在防撞警示發出前調整高度，質疑有人為缺失。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年指出，飛機在雷達上會以空心菱形標示，隨飛機相距漸近，空心菱形會變實心，再變黃點和紅點，並發聲響，其中紅點會觸發防撞警示，指示飛機上升和下降。詹估計兩機還在起飛階段，故不能在防撞警示發出前隨意調整爬升高度；又指類似事件在外地「唔係唔常見」。

張敬龍又稱，三跑落成不久，空域流量理應未滿，籲當局確保機師尤其是海外機師清楚飛機應急程序。