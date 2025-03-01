中大醫院獲批延3年還款 疑慮未釋

中大醫院原定2023年3月起償還首筆貸款，前年獲立法會批准「2+3」延期還款方案，容許順延還款2年，再視乎財政尋求延後3年。該院最終爭取延至2028年3月19日起還款，財委會昨討論。

陳德霖：曾研債權投資方案

據中大醫院最新財務推算，該院2027/28年度還款前的期末現金結餘為1.83億元，但首年須償還政府6.29億元，即有4.46億元資金缺口。新民黨議員何敬康認為，該院至少要到2033年才勉強有能力還錢，建議研究如何開源，如拓展輔助生育業務等。

陳德霖承認即使延後3年還款，屆時現金流仍有頗大缺口，透露校方曾初步探討可否利用市場資金作為財務方案，包括接觸「耐心資本（patient capital）」，指這些資金偏向中長線投資，校方有研究債權投資方案，又指資本反應正面、認為中大醫院具一定社會責任，校方日後會根據該院營運情况和市場人士探討。

議員問校方儲備「落水」否

勞聯林振昇問及中大會否「落水」，利用大學財政儲備幫忙中大醫院還款。中大校董會主席查逸超稱，大學儲備大多有指定用途，可讓校方「自由發揮」的部分不多，而中大已在該院的建設及營運投入30億元。

實政圓桌田北辰和選委界江玉歡投棄權票，田北辰質疑中大醫院財務估算數據，並對院方未提交最新數據失望。江玉歡關注醫衛局如何監管該院財務，強調局方應負起責任。朱國強、周文港、林素蔚、林筱魯、陳紹雄、簡慧敏、黃錦輝亦投棄權票。