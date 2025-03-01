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港聞二

高才招聘會引入灣區企業 尚海龍：證港人才多

【明報專訊】前特首、全國政協副主席梁振英日前關注有來港人才報到後即返回內地，只為子女教育、稅務優惠「拿身分」，而昨天的高才通春季招聘會也不乏內地職位空缺。被問倘返回內地工作是否仍計本地高才，副勞福局長何啟明稱，政府希望人才在港生活，「不單止是居住，可以是工作」，歡迎受聘於香港企業的人才派駐外地，但要「入境處續簽時解釋得通」，屆時會參考出入境紀錄及稅單等。他又稱員工派駐外地很常見，希望大灣區有人才流動。

何啟明：希望灣區人才流動

昨日由高才通人才服務協會舉辦的「香港高才就業展覽2025年」提供逾2000職位，首次引入大灣區企業職位空缺，例如廣州南沙人才發展局設5個攤位，介紹當地人才計劃、廣州招聘及創業資訊。立法會議員、高才通人才服務協會長尚海龍解釋，每月大量人才獲批來港，「香港怎可能一下子每月創造一萬個職位呢」，又稱大灣區企業來招聘證明香港多人才，盼吸引企業來港設分部。

2/3高才來港主因子女教育

教育局正檢討「本地學生」定義，何啟明相信不少高才並非純粹為子女教育來港，但「見到有些人利用現在（JUPAS入學）分法」，若人才因檢討定義而不來港，「好遺憾他們看不到香港應有的機會」。尚海龍則引述協會調查說，約三分之二受訪者稱教育是來港主因，特區護照、低稅率排第二、第三，他相信子女來港讀書是高才長期留港的誘因，提倡增加學額吸引人才。

有簽證將到期的「高才」到場求職。已來港兩年、在大專院校工作的Anna（化名）表示，她已達業內薪酬中位數，但上月收到入境處通知只獲續簽兩個半月，因此昨到招聘會找轉職機會，盼「保住簽證」，惟估計離職及求職需時至少3個月，「肯定是來不及了」，又質疑當局如何衡量「對香港貢獻」。

勞福局着記者查詢入境處

處方回覆引述孫玉菡

勞福局回覆本報，稱B、C類高才續簽數據需向入境處查詢。入境處回覆本報時則引述勞福局長孫玉菡1月回覆議員質詢，稱將適時公布數據，即政府至今未有提供高才續簽或拒簽數據。

去年底來港、從事建築工程的李先生稱，《財政預算案》提出增加簽證費無實際影響，但高才通訊群組中「有些情緒」，擔心港府「區別對待」，亦不滿無法享有生育優惠等福利；但為了孩子教育，加上香港職場人事較簡單，他留港意欲不變。

相關字詞﹕尚海龍 高才通人才服務協會 梁振英 專才 人才計劃 高才通

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