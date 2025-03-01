稱解散令少數族裔失望 職員：影響逾百受助人

「任務才剛開始」

盼入「香港多元動力」續服務

融樂會過往為少數族裔兒童和青年提供學習中文的支援服務、人生規劃和職業輔導等，並由2008年起設立獎學金鼓勵來自經濟困難家庭的少數族裔青年接受專上教育。融樂會亦有外展工作、支援小組、公眾教育項目等。

被問服務對象會否受解散影響，融樂會原執委會主席莊明蓮昨稱，融樂會過往只會在有需要情况下提供輔導或其他服務，甚至將個案轉介其他相關機構。她舉例部分接受獎學金的學生，時限通常介乎半年至兩年，但提供年期均已完結。

木慧雅則期望今年內與融樂會原總幹事謝永齡成立「香港多元動力」繼續服務少數族裔，並盡量邀請受影響員工加入。

稱無法了解解散原因

何啟明：每日有團體成立解散

副勞福局長何啟明昨被問及融樂會解散一事時稱，香港有結社自由，每日有不同團體成立或解散，無法逐一了解或干涉解散原因，香港仍有很多服務少數族裔的團體，若少數族裔有需要可找其他團體尋求服務。