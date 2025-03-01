明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

融樂會通過解散 總幹事另起爐灶 執委會：使命完成 總幹事：拉閘因「我不做也不想畀人做」

【明報專訊】成立24年、關注少數族裔權益的香港融樂會，昨日召開特別會員大會通過「成員自願清盤」決議，執委會以「歷史使命已經完成」為由宣布解散。執委會主席莊明蓮稱，融樂會宗旨及初心原則上已達到，強調解散決定與政治和經濟因素無關。官方記者會後，原總幹事謝永齡另開記招，批評「拉閘」原因荒謬、欠缺說服力，將另起爐灶繼續相關服務。

就融樂會宣布解散一事及謝永齡的指控，本報昨曾致電和透過短訊向身在海外的融樂會創辦人王惠芬查詢，截稿前未有回覆。

融樂會昨早舉行特別會員大會，在約12分鐘會議上通過特別決議進行「成員自願清盤」。該會表示，少數族裔倡導工作在社會開始產生共鳴，促使政策和規定逐漸改變，經慎重考慮和審慎審議決定解散。

稱兩三年前萌念

執委會：王惠芬支持解散

執委會主席莊明蓮在記者會透露，會上17人僅一人反對，並稱王惠芬同樣獲悉並支持解散決定。莊形容過去多年工作「甜酸苦辣、甘苦與共」，解散的決定並不容易，過程中亦感難過、感觸。

資產400萬 餘額將捐同類組織

莊明蓮說，早在兩三年前已萌生解散念頭，形容現時是「光榮的結束」，稱本港整體文化較多元，社會較願意接受不同膚色及語言的人。她稱「在任何一個政制下爭取權益，任何時候都有很多限制及問題」，強調融樂會解散不涉政治或經濟因素。她又稱，相信一個機構的停運不多不少有些影響，但並非嚴重影響，因為相關倡議工作在社會一直發揮影響力。

融樂會已任命兩名清盤人處理債務和負債，莊明蓮指涉及資產約400萬元，扣除員工遣散費及長期服務金等開支後，剩餘資金將捐贈具有類似目標和服務對象的組織。該會目前已有捐贈者名單，但不排除仍會調整，若資金足夠會給予兩至三個機構，日後將再開會員大會決定。

服務24年 推動《歧視例》立法

融樂會於2001年由外展社工王惠芬獨力創辦，專門服務本港少數族裔，以建立公平共融的社會為目標，2013年王因健康理由辭任總幹事，近年移居海外。過去24年，該會參與社會議題眾多，包括倡議並推動政府於2009年設立《種族歧視條例》（見表）、推動「中文作為第二語言」課程，亦推動少數族裔參與社會事務等。

聲稱獲一名會員授權投反對票的原總幹事謝永齡，昨在融樂會官方記者會後，與另一原職員召開另一場記者會回應。謝永齡批評執委會「拉閘」的說法荒謬、欠缺說服力，並指少數族裔被歧視情况仍持續，質疑解散決定不負責任。

指去年醞釀解散要求封口

謝永齡：如「左手收款右手停運」

謝永齡表示，去年9月融樂會已醞釀解散，惟職員無被正式諮詢，又指執委會要求所有人保密消息及停運項目，令他處境尷尬，猶如「左手在收取捐款，右手停運項目」。他又引述「接近消息人士」稱，解散理由就是「我不做，也不想畀人做，因而就要解散」。

謝又不點名批評有人對倡議工作看法狹隘，認為只能以遊行、拉橫額及叫口號等「極端做法」；惟他認為本港種族主義仍存在，少數族裔每天仍面臨很多不公平待遇，相信仍有不同層面倡議工作，故正與其他同事籌辦慈善機構「香港多元動力」，促進本港族裔共融。

相關字詞﹕種族歧視條例 解散 少數族裔 融樂會

上 / 下一篇新聞

啟德體育園今開幕 換票提早3時截 前日首天四成已領 體育專員：實名制需顧贊助商
啟德體育園今開幕 換票提早3時截 前日首天四成已領 體育專員：實名制需顧贊助商
車位今不開放 日後大型活動亦然
車位今不開放 日後大型活動亦然
洪水橋集運收27意向書 遜東九啟德
洪水橋集運收27意向書 遜東九啟德
大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法
大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法
稱解散令少數族裔失望 職員：影響逾百受助人
稱解散令少數族裔失望 職員：影響逾百受助人
高才招聘會引入灣區企業 尚海龍：證港人才多
高才招聘會引入灣區企業 尚海龍：證港人才多
中大醫院獲批延3年還款 疑慮未釋
中大醫院獲批延3年還款 疑慮未釋
兩貨機距離過近觸警示 涉安排失當空管暫調職
兩貨機距離過近觸警示 涉安排失當空管暫調職
將軍澳3車「串燒」 被夾鐵騎士傷重不治 追尾奪命 城巴車長涉危駕被捕
將軍澳3車「串燒」 被夾鐵騎士傷重不治 追尾奪命 城巴車長涉危駕被捕
安排餐廳工作電子化計薪 清潔中介聘黑工21人被捕
安排餐廳工作電子化計薪 清潔中介聘黑工21人被捕
反恐二案專家證人：兩單位檢炸藥原材料 分別用作製彈倉儲
反恐二案專家證人：兩單位檢炸藥原材料 分別用作製彈倉儲
3舖涉售假藥 檢市值85萬冒牌貨
3舖涉售假藥 檢市值85萬冒牌貨
涉殺幼女運輸工：如廁後見女兒墮地抽搐
涉殺幼女運輸工：如廁後見女兒墮地抽搐
首宗不遵競委會搜查 職員刪檔案囚兩月
首宗不遵競委會搜查 職員刪檔案囚兩月
黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」
黎智英認願冒國安風險「打擦邊球」
電動車冒煙停路肩 釀3車碰撞
電動車冒煙停路肩 釀3車碰撞
太安樓兩夾公仔店遭兩煞刑毁
太安樓兩夾公仔店遭兩煞刑毁
九市速遞：華南美國商會調查：85%美企不因中美摩擦離開
九市速遞：華南美國商會調查：85%美企不因中美摩擦離開
九市速遞：港青驛站推長居服務 最長住3年
九市速遞：港青驛站推長居服務 最長住3年
九市速遞：福田口岸設智能翻譯機
九市速遞：福田口岸設智能翻譯機
灣區手記：居住的證 回鄉的號 ／文：尚東美
灣區手記：居住的證 回鄉的號 ／文：尚東美
【Emily】黃傑龍評財案句句有骨：救飲食零售短期方案接近冇
【Emily】黃傑龍評財案句句有骨：救飲食零售短期方案接近冇
【Emily】藝術節開幕 李家超趁機宣傳體育園
【Emily】藝術節開幕 李家超趁機宣傳體育園
【Emily】何永賢做飾物模特 撐房會青年創業店
【Emily】何永賢做飾物模特 撐房會青年創業店
【Emily】大熊貓雕塑「撤退」 立法會歡送
【Emily】大熊貓雕塑「撤退」 立法會歡送
【Emily】恒生大學共融節 玩印度手繪
【Emily】恒生大學共融節 玩印度手繪