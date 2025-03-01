融樂會通過解散 總幹事另起爐灶 執委會：使命完成 總幹事：拉閘因「我不做也不想畀人做」

就融樂會宣布解散一事及謝永齡的指控，本報昨曾致電和透過短訊向身在海外的融樂會創辦人王惠芬查詢，截稿前未有回覆。

融樂會昨早舉行特別會員大會，在約12分鐘會議上通過特別決議進行「成員自願清盤」。該會表示，少數族裔倡導工作在社會開始產生共鳴，促使政策和規定逐漸改變，經慎重考慮和審慎審議決定解散。

稱兩三年前萌念

執委會：王惠芬支持解散

執委會主席莊明蓮在記者會透露，會上17人僅一人反對，並稱王惠芬同樣獲悉並支持解散決定。莊形容過去多年工作「甜酸苦辣、甘苦與共」，解散的決定並不容易，過程中亦感難過、感觸。

資產400萬 餘額將捐同類組織

莊明蓮說，早在兩三年前已萌生解散念頭，形容現時是「光榮的結束」，稱本港整體文化較多元，社會較願意接受不同膚色及語言的人。她稱「在任何一個政制下爭取權益，任何時候都有很多限制及問題」，強調融樂會解散不涉政治或經濟因素。她又稱，相信一個機構的停運不多不少有些影響，但並非嚴重影響，因為相關倡議工作在社會一直發揮影響力。

融樂會已任命兩名清盤人處理債務和負債，莊明蓮指涉及資產約400萬元，扣除員工遣散費及長期服務金等開支後，剩餘資金將捐贈具有類似目標和服務對象的組織。該會目前已有捐贈者名單，但不排除仍會調整，若資金足夠會給予兩至三個機構，日後將再開會員大會決定。

服務24年 推動《歧視例》立法

融樂會於2001年由外展社工王惠芬獨力創辦，專門服務本港少數族裔，以建立公平共融的社會為目標，2013年王因健康理由辭任總幹事，近年移居海外。過去24年，該會參與社會議題眾多，包括倡議並推動政府於2009年設立《種族歧視條例》（見表）、推動「中文作為第二語言」課程，亦推動少數族裔參與社會事務等。

聲稱獲一名會員授權投反對票的原總幹事謝永齡，昨在融樂會官方記者會後，與另一原職員召開另一場記者會回應。謝永齡批評執委會「拉閘」的說法荒謬、欠缺說服力，並指少數族裔被歧視情况仍持續，質疑解散決定不負責任。

指去年醞釀解散要求封口

謝永齡：如「左手收款右手停運」

謝永齡表示，去年9月融樂會已醞釀解散，惟職員無被正式諮詢，又指執委會要求所有人保密消息及停運項目，令他處境尷尬，猶如「左手在收取捐款，右手停運項目」。他又引述「接近消息人士」稱，解散理由就是「我不做，也不想畀人做，因而就要解散」。

謝又不點名批評有人對倡議工作看法狹隘，認為只能以遊行、拉橫額及叫口號等「極端做法」；惟他認為本港種族主義仍存在，少數族裔每天仍面臨很多不公平待遇，相信仍有不同層面倡議工作，故正與其他同事籌辦慈善機構「香港多元動力」，促進本港族裔共融。