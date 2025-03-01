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大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法

【明報專訊】37歲男子去年2月遭野生猴子襲擊後感染B病毒（猴疱疹病毒），屬本港首例。衛生防護中心日前才於《傳染病直擊》披露病人去年6月18日離世，被質疑沒即時公布。衛生防護中心總監徐樂堅稱，留意到有意見認為中心可在病人病逝當日發稿公布消息，中心會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作外，在切實可行下盡早公布特殊傳染病個案臨牀情况的重要轉變。

徐樂堅強調，中心在這宗個案的調查、控制和預防疾病及宣傳教育工作沒任何延遲。上述男病人去年在金山郊野公園被野猴襲擊後染病，徐稱截至目前本港只錄得一宗人類感染B病毒個案，並籲市民勿接觸或餵飼猴子，若被咬傷或抓傷，應盡快冲洗傷口並立即求醫。

徐樂堅：流感呈下降迹象 仍高水平

另外，本港今年初踏入流感季節，主流病毒株仍是甲型H1流感。徐樂堅昨在港台《千禧年代》稱，上周呼吸道樣本陽性比率為7.14%，公院住院病人流感入院率為每1萬人口0.43，兩指標沒再持續上升，且有下降迹象，但整體流感活躍度仍屬高水平，預料趨勢最少維持至3月。

徐樂堅表示，截至2月26日，本流感季節錄得399宗成人嚴重及死亡個案，包括257宗死亡，當中有七成沒接種本季流感疫苗，約七成半有慢性疾病。同期有9宗兒童流感嚴重個案，當中7人沒接種本季流感疫苗。

相關字詞﹕猴子 徐樂堅 流感 B病毒 衛生防護中心 流感季節

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