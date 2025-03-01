大半年始公布B病毒殁者 防護中心：檢視做法

徐樂堅強調，中心在這宗個案的調查、控制和預防疾病及宣傳教育工作沒任何延遲。上述男病人去年在金山郊野公園被野猴襲擊後染病，徐稱截至目前本港只錄得一宗人類感染B病毒個案，並籲市民勿接觸或餵飼猴子，若被咬傷或抓傷，應盡快冲洗傷口並立即求醫。

徐樂堅：流感呈下降迹象 仍高水平

另外，本港今年初踏入流感季節，主流病毒株仍是甲型H1流感。徐樂堅昨在港台《千禧年代》稱，上周呼吸道樣本陽性比率為7.14%，公院住院病人流感入院率為每1萬人口0.43，兩指標沒再持續上升，且有下降迹象，但整體流感活躍度仍屬高水平，預料趨勢最少維持至3月。

徐樂堅表示，截至2月26日，本流感季節錄得399宗成人嚴重及死亡個案，包括257宗死亡，當中有七成沒接種本季流感疫苗，約七成半有慢性疾病。同期有9宗兒童流感嚴重個案，當中7人沒接種本季流感疫苗。