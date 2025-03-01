洪水橋集運收27意向書 遜東九啟德

局方稱，今輪意向書收集的意見將有助政府了解洪水橋／厦村集體運輸系統各技術範疇，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等，目標爭取明年為項目招標，2027年批出合約。

研加車主收費 稱多年未調整

另外，《財政預算案》提出檢討免費政府隧道和主幹道或改為收費，以及增加電動私家車牌照費、咪表收費及違例泊車等定額罰款4項措施，陳美寶昨被問到，措施影響消費力較高的中產車主，會否擔心他們因出行成本增加減少外出消費，陳未正面回應，重申當局會重點檢視的是多年無調整的費用，舉例路旁咪表已30年無調整，形容政府出發點除為維持審慎理財原則，亦盼有阻嚇作用。

免費路研收費 會考慮負擔能力

至於會否擔心免費道路收費後巴士會申請加價、市民對政府事隔多年才「收回成本」而反感，陳美寶稱，現時共18條主幹道或隧道中有8條收費，不收費者各有不同原因，部分曾收費並在數年前取消，強調現時檢討會考慮市民負擔能力，以及對使用公交出行的市民有何影響，「最重要是整全地檢討成個問題原則」。

陳美寶無回應政府財政赤字改善後，新收費的路能否回復免費或減價。