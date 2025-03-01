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車位今不開放 日後大型活動亦然

【明報專訊】啟德體育園開幕禮今日傍晚舉行。政府再度呼籲市民循公共交通工具前往。體育專員蔡健斌提醒，啟德零售館泊車位今日將關閉，因大型活動期間數以萬計觀眾到訪，體育園無法提供足夠泊位，亦要避免駕駛者為等泊位而在附近兜圈，加重交通負荷，重申日後體育園舉行大型活動時亦不會對外開放泊車位。他亦提醒市民不可攜帶專業攝影器材、任何水樽及35厘米以上長傘進場。

勿帶水樽長傘 港鐵散場單向進出

政府昨舉行跨部門簡報會介紹開幕禮安排。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩稱，因要讓路予特別巴士路線，即使市民自行駕車來往體育園亦未必可即時離開，且園區附近泊車位一般於活動開始前兩小時已泊滿，若市民行動不便，可考慮乘的士到指定上落客區。謝亦提醒觀眾用「離場易」留意離場即時資訊。

運輸署首席運輸主任尹柏恩說，不同交通工具會在進場離場時段加強服務，巴士公司會提供10條特別路線，並已預留額外巴士；港鐵會加密屯馬線列車至早上繁忙時間水平，並會安排空載列車。港鐵稱，會加派逾150人於兩站協助乘客，並在觀眾離場時間實施單向進出安排，啟德站B、C及D出口只供入站，A出口只供出站，而宋皇臺站D出口則只供入站。

傳媒今晚將可於啟德主場館拍攝啟動儀式，惟不能直播表演環節，並只可剪輯成不多於3分鐘的片段。文體旅局長羅淑佩稱，主辦單位很多時會就大型活動的拍攝訂立規則，澄清對傳播選播什麼片段並無限制。

相關字詞﹕體育專員 巴士 啟德體育園 的士 運輸署 港鐵

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