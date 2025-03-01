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啟德體育園今開幕 換票提早3時截 前日首天四成已領 體育專員：實名制需顧贊助商

【明報專訊】啟德體育園今日開幕，當中8500張門票換領券上周公開發售，體育專員蔡健斌昨於跨部門簡報會稱，截至前晚發出約3500張門票。他提醒觀眾一定要持實體門票入場，未換票市民可於今早9時至下午3時到體藝館取票。他說，為免人流混亂而決定於下午3時「截龍」，呼籲市民盡早到場。

稱非常留意炒賣 或進一步行動

對於若未能在指定時段前換取實體門票將如何處理，蔡健斌未有正面回應。他稱主場館下午4時半起會開放讓觀眾入場，換票處將於下午3時截龍，避免前往不同地方的人流有些「衝突」。至於有人涉在網上轉售及炒賣開幕禮門票，蔡健斌稱實體門票非實名制，市民可轉贈親友，但不可炒賣，否則或被檢控。他亦提及警方早前曾採取行動打擊網上平台轉售門票換領券，有關平台亦已下架涉炒賣門票的廣告，當局非常留意相關情况，並與警方緊密聯絡，不排除進一步行動。至昨晚近8時，仍有人於網上聲稱可放售門票，叫價600元一張。

至於日後會否實施門票實名制等措施打擊「黃牛黨」，蔡稱可考慮，惟要視節目本身安排，因部分活動涉贊助商向客戶分發門票，「咁係咪一定可以做到實名呢」，認為仍要待日後的活動主辦單位與贊助商溝通。現行《公眾娛樂場所條例》條例第6條指出，任何人不得以超過活動主辦方所定票價售賣門票或游說他人購買，違者最高罰款2000元。

被問Lady Gaga赴新加坡 羅淑佩：港亦多盛事

啟德體育園開幕在即，外地傳出國際巨星Lady Gaga擬赴新加坡舉辦演唱會，亦有稱新加坡站屬「東南亞獨家」演出。文化體育及旅遊局長羅淑佩稱，不同城市都爭取活動落戶，個別國際歌星到鄰近城市演唱亦屬常見，體育園一直與不同類型大型項目及盛事接觸，惟基於商業考慮暫不公布細節，提及主場館開幕後亦會舉行國際七人欖球賽、英國搖滾樂隊Coldplay演唱會，亦有亞洲巨星的演唱會，日後有不同盛事陸續於體育園舉行，呼籲各界期待。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕蔡健斌 啟德主場館 體育專員 羅淑佩 文化體育及旅遊局 啟德體育園 演唱會

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