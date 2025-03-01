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九市速遞：華南美國商會調查：85%美企不因中美摩擦離開

【明報專訊】華南美國商會周三（26日）發表《2025年華南地區經濟情况特別報告》，調查結果顯示，雖然中美貿易摩擦持續，但85%受訪的在華投資美企表示，不會因此與中國脫鈎。不過，有27%受訪美企對中美關係持悲觀態度，較去年上升11個百分點，持樂觀態度的更按年下跌22個百分點至25%；此外，93%美企認為今年中美摩擦可能升級。

對中美關係悲觀比例升11百分點

這是華南美國商會第21年發表特別報告。是次調查隨機抽樣316間在中國設立業務的企業，當中34%為美資、25%是中資、17%來自港澳，另外24%來自歐洲及其他國家。值得留意是，調查時間是從去年10月11日持續至12月23日，調查期完結時美國總統大選才剛結束，特朗普尚未就任及宣布其對華政策。

除了悲觀情緒轉濃，有53%美企表示去年因中美關稅而減少在華市場份額，且市場份額減逾兩成的美企有17%。不過，華南美國商會會長哈利賽亞丁（Harley Seyedin）指出，調查期間特朗普的對華策略尚不明確，現在來看，美國沒有以國家安全為由限制與中國的貿易，亦沒有公開給予中國負面言論，認為這是好的徵兆，雙方有談判空間，相信隨着政策逐漸明朗清晰，企業會更有把握應對。

會長：對華政策漸明朗 應對更有把握

他又指出，從再投資意願看，去年有57%美企在中國再投資，且再投資美企當中，有一成是進行了逾2.5億美元的大型再投資項目，比例較2023年上升4個百分點。同時，74%美企今年有再投資計劃，按年增加11個百分點。

雖然整體的再投資意欲不俗，但細分行業的話，調查顯示，將中國列為前三大投資目的地的消費產品及服務相關企業比例大幅減少22個百分點，而且該行業中有15%企業認為中國的投資戰略重要性低，與去年調查的零紀錄形成鮮明對比。哈利賽亞丁對此表示，去年出於對中國經濟信心的不足，消費趨保守，不認為會是持久情况，隨着中國今年加強刺激經濟，料信心會恢復，消費會好轉。

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