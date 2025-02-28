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【Emily】上年處理傳媒查詢少18% 新聞處：因前年復常數字高

【明報專訊】新一份《財政預算案》列出各部門嘅服務表現指標，政府新聞處2024年處理近65萬項傳媒查詢，按年減少逾14萬、減幅18%；新聞處去年舉辦1095場記者會及簡報會，按年減少逾一成。新聞處喺附註提到，由於2023年自新冠疫情復常、舉辦較多活動，所以該年傳媒查詢、記者會等數字較高。

根據預算案資料，新聞處去年處理近65萬項傳媒查詢，平均每日處理近1780項查詢，今年預計數字相若；該處去年共發布逾18.8萬份新聞稿，按年都減少近7%。

新聞處同時負責對外公關，去年曾協助嘅駐港外國傳媒機構有56間，按年少咗6間。另因應本港舉辦全運會及加強對外宣傳，新聞處預計今年將編印及分發1200份刊物，並製作210條短片，分別按年大幅增加約七成同近四成。

特首辦預算增 葉劉料「齊腳」後較穩定

本報日前報道，特首辦喺2023/24年度實際經常開支超出預算7%，比例冠絕各部門；2024/25年度繼續多於原來預算，修訂預算為1.47億元，較原本預算多逾3%。新民黨主席葉劉淑儀估計，開支增加可能因為特首辦加強社交媒體工作，並增聘新聞統籌專員等多個職位，葉太相信特首辦人員「齊腳」之後，往後開支將較穩定。

按新一份預算案反映，2026/26年度特首辦經常開支預算將增加近7%，細睇分項主要係薪酬及相關開支增長，特別委任酬金就會減少。

（2025/26預算案）

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