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反恐二案專家證人：搜出原料可製炸彈 有遙控裝置

【明報專訊】《反恐條例》第二案8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第60天審訊。隸屬警方爆炸品處理課的專家證人表示，涉案工廈單位的化學原料可製作土製炸彈，構成死亡或嚴重人身傷害風險。專家證人續稱，其中一個裝置連接SIM卡和電池，可致電遙距控制裝置，再以電子火柴和引信作為推進劑引爆炸彈。

首被告何卓為案發時租用大角嘴宏創方5樓單位，次被告李嘉濱租用10樓單位。警方2020年3月突擊搜查兩單位，檢取大量化學品。控方專家證人警方爆炸品處理課炸彈處理主任張立得供稱，在單位發現可製作土製炸彈的原材料，但沒有組裝成完整的引爆裝置，5樓單位有兩個裝有低性能炸藥的玻璃樽，10樓單位則有一個相似的玻璃樽。

稱引爆足傷人 可觸發近兩米火舌煙霧

張立得指出，在兩單位發現數公斤硝酸鉀、砂糖和鋁粉的混合物，可造成潛在人身傷害，因鋁粉可充當推進劑，提升引爆裝置的效率，觸發煙霧濃度更高。張提及，5樓單位搜出的裝置連接SIM卡和充電池，若插入SIM卡致電可遙距控制裝置，點燃電子火柴引爆，估計可觸發近兩米火舌煙霧，最多燃燒數分鐘。

控方展示涉案片段，顯示有人用電子爐煮融不知名物質，爐邊有一包糖。張立得表示，警方在5樓單位搜到混合硝酸鉀和糖的煎鍋，相信有人將混合物加熱製作「火箭糖」（rocket candy）燃料，屬於低性能炸藥。

第八被告Tg對話提及氯氣彈製作比例

此外，庭上展示第八被告周皓文的手機Telegram（Tg）對話。周曾與網友討論測試「BBQ粉」的效力，稱「我想試大量，又驚人哋以為山火」，並提及氯氣彈的製作比例。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

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