發還重審白衣人案 官稱照片模糊難認人

着控方補充照片描述

被告王志榮由資深大律師駱應淦和大律師關唐利代表；控方由律政司高級檢控官黎靖頎代表。控方早前呈交閉路電視截圖，拍到王志榮疑從寓所前往元朗形點商場，指王和犯案男子外貌特徵相同。法官葉佐文關注，部分照片模糊不清，而控方描述不夠準確，例如相中人戴口罩，「點會話佢大鼻？」葉官又稱，有照片「黑濛濛一片」，難以辨認是否和王髮型相似。

王志榮被指穿印有「中國制造」字樣的白衣擲物和持藤條咒罵乘客。葉官稱照片較模糊，看不清男子上衣有「中國制造」字眼，認為控方可能擴大證據的作用，照片描述異於實際情况。經商討後，葉官要求控方修訂書面陳辭，逐一補充照片描述，於3月6日提交修訂版本的陳辭。

辯：上訴庭忽略原審已思環境證供

辯方表示，上訴庭批評原審辨認被告的說法不公道、斷章取義，忽略原審已考慮足夠環境證據。辯方申請較長時間準備回應陳辭，葉官着辯方於3月21日提交書面回應。案件3月26日開庭作口頭補充陳辭。

翻查資料，14名「白衣人」分兩批被起訴。首案8人中，王志榮原審罪脫，蔡立基上訴得直撤罪，其餘6人被定罪；除判囚7年的鄧懷琛仍服刑，罪成被告已刑滿獲釋。第二批涉及6名被告，料全部仍服刑，程偉明就定罪及刑期上訴被拒，鄧嘉民的定罪上訴尚未排期聆訊。

【案件編號：DCCC 888/19等】

（反修例風暴）